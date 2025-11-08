Querétaro derrota a Juárez y sueña con el milagro del Play-In

Con este triunfo, Querétaro tiene que esperar resultados, si desea mantenerse en la pelea por el Play-In, debe esperar que Atlas, San Luis y Pumas no ganen

Al principio de la jornada la cosa parecía complicada para que Gallos pudiera meterse en la pelea por un puesto en el Play-In, sin embargo, tras una gran tarde-noche en la frontera, todo el equipo se puso a soñar con el pase gracias al triunfo por 2-1 ante Juárez en el último Viernes Botanero del año.

A pesar de que tenían el pase asegurado a la Fase Final, los "Bravos" salieron nerviosos para el encuentro, algo que aprovechó el Querétaro, que apenas al minuto 11 se adelantó en el marcador con un gol del canterano de Rayados, Alí Ávila, quien llegó a seis goles en el torneo.

La cosa siguió complicada, pues 10 minutos después, el colombiano Moisés Castillo metió el autogol más inverosímil del torneo, pues intentando rechazar un centro que no traía nada de peligro, apuntó al ángulo de su arco y sorprendió a Sebastián Jurado.

Este gol le dio mucho ánimo a Gallos, que fue con todo para ampliar la ventaja, aunque le faltó más precisión a la hora de definir, aunado a las buenas intervenciones de Sebastián Jurado para salvar su arco.

El descuento para Juárez llegó al 57', cuando Diego Valoyes remató un buen centro al área chica y al estilo Borgetti metió a los suyos al juego, aunque el empate nunca llegó.

Con este triunfo, Querétaro tiene que esperar resultados si desea mantenerse en la pelea por un puesto en Play-In, debe esperar que Atlas, San Luis y Pumas no ganen, pues si alguno lo hace, eliminará al equipo de Benjamín Mora.

Xolos vence 2-0 a Atlas y amarra su pase al Play-In

Xolos cerró la Jornada 17 con autoridad ante su gente en el Estadio Caliente. Desde el arranque presionaron alto, dominaron territorio y metieron a Atlas contra su arco.

El 1-0 llegó al 27’ con Gómez definiendo dentro del área. Ya en el complemento, Bilbao conectó un sólido cabezazo en tiro de esquina para dejar el 2-0 definitivo.

Con este triunfo, Tijuana llegó a 24 puntos y aseguró repechaje, además de mantenerse en la pelea por cerrar en casa, donde su cancha sintética sigue siendo un factor decisivo para cualquiera que los visite.

Atlas quedó fuera y sin aspiraciones. Nunca encontró regularidad y terminó como una de las ofensivas más pobres del campeonato.

El Play-In de la Liga BBVA MX se disputará tras la Fecha FIFA de noviembre. Xolos va embalado y sueña con meterse a la Liguilla del Apertura 2025.

Mazatlán y Necaxa empatan 1-1

Mazatlán y Necaxa firmaron un empate dramático 1-1 que se definió hasta los últimos instantes del juego. El primer tiempo fue parejo y con llegadas de ambos lados; el arquero Luis Unsain salvó a los Rayos muy temprano, mientras que el partido se detuvo por la fuerte cortada en el pómulo de Merolla, quien tuvo que abandonar por sangre en el rostro. Ya en el agregado, se marcó penal sobre Colula y Fabio Gomes cobró con seguridad para adelantar a Mazatlán.

En el complemento todo se tornó cuesta arriba para los Cañoneros con la expulsión de Ángel Leyva, situación que Necaxa aprovechó para inclinar la cancha y buscar el empate por todos los caminos posibles. Y cuando parecía que Mazatlán lo aguantaba, un error del arquero dejó servido el balón a Ricardo Monreal, que empujó el 1-1 final ya en tiempo añadido. Ambas escuadras entran a la pausa: Mazatlán con 14 puntos, Necaxa con 17, pensando ya en el Clausura 2026.