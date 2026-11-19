Con un triple que mandó el partido a tiempo extra, Grimes lideró la remontada de Los Ángeles para vencer 118-114 a Charlotte y sumar nueve triunfos seguidos

Quentin Grimes protagonizó una actuación memorable al conseguir 47 puntos, la máxima cifra de su carrera, y convertirse en la figura de la remontada de los Lakers de Los Ángeles, que vencieron 118-114 a los Hornets de Charlotte en tiempo extra para extender a nueve su racha de triunfos.

El escolta fue determinante en los últimos segundos del tiempo regular, cuando encestó su décimo triple de la noche a falta de 1.7 segundos para igualar el marcador y enviar el encuentro a la prórroga.

La actuación de Grimes permitió a los angelinos recuperarse de una desventaja de 18 puntos en la segunda mitad y conservar su paso invicto durante noviembre, pese a las ausencias por lesión de Austin Reaves y Walker Kessler.

Grimes se une a Kobe Bryant en una marca de los Lakers

El jugador no solo estableció un nuevo récord personal de anotación, sino que también consiguió una marca que lo colocó junto a una de las máximas leyendas de la franquicia: Kobe Bryant.

Grimes encestó 10 triples durante el encuentro, convirtiéndose, junto a Bryant, en uno de los únicos jugadores en la historia de los Lakers que han conseguido al menos esa cantidad de disparos de tres puntos en un partido.

Su mayor impacto llegó en el último cuarto, cuando consiguió 21 unidades y encabezó la reacción de un equipo que había tenido dificultades para encontrar su ritmo ofensivo.

Luka Doncic aportó 36 puntos en la remontada

Luka Doncic también tuvo una participación destacada al finalizar con 36 puntos y siete asistencias. El esloveno colaboró en la reacción de Los Ángeles, que encontró en Grimes a su principal referente ofensivo durante los momentos decisivos.

Por Charlotte, Brandon Miller aportó 28 puntos, mientras que Naz Reid terminó con 28 unidades y 11 rebotes. Coby White, por su parte, sumó 19 puntos.

Sin embargo, los Hornets dejaron en la banca durante todo el tiempo extra a Miller y White, dos de sus principales anotadores, en una decisión que acompañó el cierre favorable para los locales.

Los Lakers sentenciaron el partido en la prórroga

Durante el tiempo extra, Charlotte se quedó sin anotar en los últimos 4 minutos y 24 segundos. Los Lakers tampoco encontraron el aro durante un periodo de tres minutos, por lo que el desenlace se mantuvo cerrado hasta las últimas posesiones.

Grimes volvió a aparecer cuando provocó una pérdida de balón de Royce O'Neale en un saque de banda, con 17.4 segundos por jugar. Posteriormente, convirtió dos tiros libres que ayudaron a asegurar el triunfo por 118-114.

La derrota representó el noveno descalabro de Charlotte en sus últimos 10 encuentros, mientras que Los Ángeles alcanzó nueve victorias consecutivas y mantuvo su buen paso en la temporada.