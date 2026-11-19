Kohzo Tashima, Philippe Diallo y Ramón Vega aparecen entre los aspirantes a la presidencia, en una elección prevista para el 18 de marzo de 2027 en Marruecos.

Gianni Infantino tendrá que enfrentar una contienda electoral para mantenerse al frente de la FIFA, luego de que las inconformidades generadas por su gestión abrieran la puerta a otros aspirantes a la presidencia del organismo rector del futbol mundial.

El dirigente suizo-italiano, de 56 años, busca extender su mandato hasta 2031, después de asumir el cargo en 2016, cuando sustituyó a Joseph Blatter, quien dejó la presidencia en medio de un escándalo de corrupción.

La elección está programada para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos. Entre los nombres que aparecen en la contienda están el japonés Kohzo Tashima, el francés Philippe Diallo y el exfutbolista suizo Ramón Vega, quien ha intentado competir en procesos anteriores sin conseguir los respaldos necesarios.

La fecha límite para registrar las candidaturas es la medianoche de este miércoles, tiempo de Zúrich. Hasta ahora, Infantino parecía encaminado a una reelección sin oposición, pero las críticas por un proyecto de inversión relacionado con los ingresos del Mundial modificaron el escenario.

¿Quiénes buscan la presidencia de la FIFA?

La contienda reúne perfiles con trayectorias distintas dentro del futbol internacional:

Gianni Infantino: Abogado suizo-italiano que llegó a la presidencia en 2016. Durante su gestión amplió el Mundial masculino de 32 a 48 selecciones, incorporó el VAR a la competición y aumentó los recursos destinados al desarrollo de las federaciones. Busca continuar otros cuatro años al frente del organismo.

Abogado suizo-italiano que llegó a la presidencia en 2016. Durante su gestión amplió el masculino de 32 a 48 selecciones, incorporó el VAR a la competición y aumentó los recursos destinados al desarrollo de las federaciones. Busca continuar otros cuatro años al frente del organismo. Kohzo Tashima: Exfutbolista japonés de 69 años, quien también dirigió selecciones juveniles. En la federación de su país ocupó los cargos de secretario general y presidente, además de desempeñarse como presidente honorario. Desde 2015 ha representado al futbol asiático en el comité directivo de la FIFA.

Exfutbolista japonés de 69 años, quien también dirigió selecciones juveniles. En la federación de su país ocupó los cargos de secretario general y presidente, además de desempeñarse como presidente honorario. Desde 2015 ha representado al futbol asiático en el comité directivo de la FIFA. Philippe Diallo: Presidente de la Federación Francesa de Futbol desde 2023. Cuenta con experiencia en la administración deportiva y ese mismo año ingresó al comité ejecutivo de la UEFA. Antes de las diferencias recientes había sido considerado cercano a Infantino.

Presidente de la desde 2023. Cuenta con experiencia en la administración deportiva y ese mismo año ingresó al comité ejecutivo de la Antes de las diferencias recientes había sido considerado cercano a Infantino. Ramón Vega: Exdefensor de la selección de Suiza y del Tottenham, de 55 años. Ha expresado su intención de competir por cuarta elección consecutiva, aunque en sus intentos anteriores no consiguió los avales necesarios para aparecer en la boleta. Por ahora, no está confirmado que haya reunido los apoyos requeridos.

El proyecto que complicó el camino de Infantino

Uno de los principales factores que modificaron el panorama electoral fue el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa que contemplaba la entrada de inversionistas privados al negocio comercial de la FIFA.

La propuesta contemplaba una inversión de $4,200 millones de dólares a cambio de una participación superior al 20 por ciento en FFE.

El grupo estaría encabezado por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

A cambio, las 211 federaciones afiliadas a la FIFA recibirían pagos de $20 millones de dólares cada una, sin embargo la posibilidad de abrir parte del negocio del futbol mundial a capital privado provocó inconformidad entre dirigentes de distintas regiones, especialmente en Europa.

Las críticas también alcanzaron la relación de Infantino con Trump. Entre los cuestionamientos se encuentran la entrega del Premio de la Paz de la FIFA al mandatario estadounidense, el alquiler de una oficina en la Trump Tower de Manhattan y la controversia por no aplicar una suspensión obligatoria al delantero estadounidense Folarin Balogun tras una tarjeta roja.

Infantino se disculpó por la manera en que se presentó el proyecto FFE, que finalmente fue descartado. A pesar del desgaste, conserva apoyos importantes fuera de Europa, particularmente en América Latina y África, regiones que han recibido mayores recursos para el desarrollo del futbol.

El presidente de la FIFA también ha prometido incrementar los fondos destinados a las federaciones nacionales, con la meta de que reciban hasta $25 millones de dólares durante el periodo 2027-2030, mediante el uso de las reservas del organismo.

Para competir por la presidencia, cada aspirante debe contar con el respaldo escrito de al menos cinco de las 211 federaciones afiliadas.

Además, los candidatos deben demostrar que tuvieron una participación activa en el futbol durante al menos dos de los últimos cinco años, ya sea como jugadores o como dirigentes de una federación, confederación o de la propia FIFA.

Las solicitudes serán revisadas por un panel electoral integrado por tres personas: el contador suizo Bruno Chiomento, el especialista estadounidense en gobernanza Chris Mihm y la dirigente deportiva jamaicana Molly Rhone.

El grupo tendrá hasta el 18 de febrero de 2027 para determinar qué aspirantes cumplen con los requisitos de elegibilidad e integridad. Las decisiones podrán ser impugnadas ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, con sede en Lausana, Suiza.

La votación se realizará el 18 de marzo en Rabat, Marruecos.

¿Cuántos votos necesita Infantino para ganar?

Para conseguir la presidencia en primera instancia, un candidato necesita el respaldo de dos terceras partes de las federaciones con derecho a voto.

Si ninguno alcanza esa cifra, se realizará una segunda ronda, en la que quedará fuera el aspirante con menos sufragios. A partir de entonces, bastará una mayoría simple para definir al ganador.