'Queman' al borrego en la Prepa 2 previo a la final de la ONEFA

Lleva a cabo el tradicional ritual de apoyo a los Auténticos Tigres como antesala al encuentro por el título de la ONEFA en contra los Borregos Salvajes

Con la asistencia de jugadores de los Auténticos Tigres, y de las autoridades de la Preparatoria No, 2, encabezadas por el director Oscar Cortes Torres se llevó a cabo en el edificio universitario de la colonia Obispado, la tradicional "Quema del Borrego", previa a la final de futbol americano que se realizará cabo este viernes 29 de noviembre donde ambos equipos disputaran el título 2025 de la ONEFA.

Fue en punto de las 11:00 horas cuando luego del protocolo oficial, Juan Alejandro Rodríguez Reyes, alias “El Monstruo”, portando su playera 99, con el fuego en todo lo alto encendió lentamente los pies al “Borrego Salvaje” representado por una piñata que pendía al centro de la explanada principal de la casa de los Vaqueros, acto que fue celebrado por una gran cantidad de estudiantes reunidos.

Los integrantes de los Auténticos Tigres asistentes a la ceremonia: Alán García, José Ramón Cobas, Fernando Ramírez, Mario Alfonso García, Edwin de Jesús Cabello, Juan Alejandro Rodríguez y Jacob Carvajal, agradecieron las muestras de apoyo brindadas por los estudiantes, mismas que servirán de motivación para salir con todo en busca del campeonato en el Estadio de Borregos.