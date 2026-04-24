Quema del Borrego marca duelo Tigres Juvenil vs Prepa Tec

Durante la ceremonia, estudiantes y jugadores acompañaron el acto que refuerza la identidad del equipo y el sentido de pertenencia hacia la institución

Con la tradicional “Quema del Borrego” como escenario, el futbol americano estudiantil en nivel medio superior comienza a escribir un nuevo capítulo con el primer enfrentamiento oficial entre Tigres Juvenil y Prepa Tec dentro de la ONEFA.

El encuentro, correspondiente a la jornada 3, se disputará este viernes 24 de abril a las 19:00 horas en el estadio Gaspar Mass de la UANL, marcando un hecho inédito al tratarse de la primera ocasión en que ambas escuadras se enfrentan en este circuito.

Un clásico que nace desde las aulas

Previo al partido, los jugadores de Tigres Juvenil participaron en el ritual que ha caracterizado por décadas a la Preparatoria 2, considerada uno de los principales semilleros de los equipos representativos de la universidad. La “Quema del Borrego”, realizada en el campus Obispado, simboliza el deseo de éxito frente a uno de sus rivales más representativos.

Durante la ceremonia, estudiantes y jugadores acompañaron el acto que refuerza la identidad del equipo y el sentido de pertenencia hacia la institución, en un ambiente que mezcla tradición, rivalidad y formación deportiva.

“Hoy iniciamos una nueva historia en el futbol estudiantil universitario, con este clásico entre Tigres juvenil y Prepa Tec Borregos ahora nivel semillero de ambas instituciones, del cual estoy seguro saldrán grandes jugadores”, expresó Óscar Cortés Torres, director de la Preparatoria 2.

Realidades distintas rumbo al primer choque

En lo deportivo, Tigres Juvenil llega con paso perfecto y un récord de 2-0, tras imponerse con autoridad a Borregos CEM y a Linces de la UVM, mostrando solidez tanto en ofensiva como en defensiva.

Por su parte, Prepa Tec registra marca de 1-1, luego de vencer a Redskins y caer en un duelo cerrado ante Borregos CCM, lo que anticipa un enfrentamiento competitivo en su primera cita dentro de la ONEFA.

Entre los jugadores presentes en la ceremonia destacaron nombres como Leonardo Cobas, Axel Téllez, Samuel Orozco y Emilio Escobar, quienes forman parte de la nueva generación que busca consolidarse en el programa.

Un semillero con historia en la UANL

El programa de Tigres Juvenil tiene raíces que se remontan a 1996, cuando fue dirigido por el coach Esteban Ortega, etapa en la que logró conquistar dos campeonatos, incluyendo el título de 1998.

A lo largo de los años, el equipo se ha consolidado como un semillero clave para Auténticos Tigres, formando jugadores que han trascendido tanto en el ámbito universitario como profesional.

En 2016, el conjunto tuvo su primera participación en la ONEFA, bajo la dirección del coach Edgardo “El Biónico” Sánchez, quien los llevó hasta el campeonato en su debut dentro del circuito.

Actualmente, el equipo es dirigido por Juan Carlos García, con César Zamora como coordinador ofensivo, manteniendo una estructura enfocada en el desarrollo integral de sus jugadores.

El duelo de este viernes no solo representa un partido más en el calendario, sino el inicio de una rivalidad que, por su origen y tradición, apunta a convertirse en uno de los enfrentamientos más atractivos del futbol americano estudiantil en México.