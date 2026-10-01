Quema del Borrego calienta clásico entre Auténticos y Borregos

La UANL dio el banderazo simbólico a una semana de intensa actividad y apoyo a Auténticos Tigres al realizar la tradicional quema del Borrego previo al clásico

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Como parte de una de las tradiciones más emblemáticas del futbol americano estudiantil en Nuevo León, los Auténticos Tigres de la UANL realizaron la tradicional quema del Borrego, ceremonia que marca el inicio de la semana previa al esperado duelo ante los Borregos del Tec de Monterrey dentro de la temporada de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA).

El evento reunió a cientos de estudiantes, directivos, entrenadores y jugadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quienes participaron en la ceremonia que simboliza la rivalidad deportiva entre ambas instituciones y sirve como un acto de motivación para el equipo felino antes del denominado clásico estudiantil.

La quema del Borrego consiste en prender fuego a una figura representativa del conjunto del Tecnológico de Monterrey, una práctica que se ha convertido en una tradición dentro de la cultura deportiva universitaria de la UANL y que año con año congrega a la comunidad estudiantil para expresar su apoyo a los Auténticos Tigres.

Mario García Lozano, ala defensiva de los Auténticos, fue el encargado de quemar la piñata con una antorcha, ante la algarabía de los presentes en las instalaciones de la Preparatoria número 2.

Durante la ceremonia, integrantes del equipo auriazul reiteraron su compromiso de buscar la victoria en uno de los encuentros más esperados del calendario de la ONEFA, considerado uno de los clásicos con mayor historia y rivalidad en el futbol americano estudiantil mexicano.

El tradicional enfrentamiento entre Auténticos Tigres y Borregos del Tec no solo representa la disputa por el orgullo deportivo de ambas instituciones, sino que también suele tener implicaciones importantes en la clasificación de la temporada con miras a los playoffs.

Con la realización de la quema del Borrego, la comunidad universitaria de la UANL dio el banderazo simbólico a una semana de intensa actividad y apoyo al equipo felino, que buscará imponerse a su histórico rival en un nuevo capítulo de una de las rivalidades más arraigadas del deporte estudiantil en México.