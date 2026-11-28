Rumbo al campeonato 2027, Aprilia Racing sumará a Francesco Bagnaia junto a Marco Bezzecchi, mientras Jorge Martín y Ai Ogura llegan a Yamaha.

La parrilla de MotoGP para la temporada 2027 entra en su recta final de definiciones con prácticamente todas las alineaciones cerradas y un solo asiento disponible en el equipo oficial de Ducati, tras el retiro de Marc Márquez, quien dejó vacante la moto que acompañará al recién llegado Pedro Acosta.

Con una profunda sacudida en el mercado de pilotos —marcada por cambios de fábrica, ascensos desde Moto2 y saltos desde Superbike—, así quedan conformadas las duplas de cada escudería rumbo al campeonato 2027:

Equipos oficiales de fábrica

Ducati Lenovo Team tiene pendiente confirmar quién ocupará el asiento libre tras la salida de Marc Márquez, aunque ya aseguró la incorporación de Pedro Acosta, quien llega procedente de KTM. Por su parte, Aprilia Racing mantendrá a Marco Bezzecchi y sumará como novedad al bicampeón Francesco “Pecco” Bagnaia, quien deja Ducati para iniciar una nueva etapa en la marca italiana.

Monster Energy Yamaha MotoGP renovará por completo su alineación con las incorporaciones de Jorge Martín, procedente de Aprilia, y del japonés Ai Ogura, quien da el salto desde Trackhouse. Mientras tanto, Honda HRC Castrol apostará también por una dupla totalmente nueva integrada por Fabio Quartararo, que llega desde Yamaha, y el brasileño Diogo Moreira, ascendido tras su paso por el equipo satélite LCR.

En cuanto a Red Bull KTM Factory Racing, la escudería austriaca estrenará pareja completa con las llegadas de Álex Márquez, procedente de Gresini, y de Fabio Di Giannantonio, quien deja VR46.

Escuderías satélite

Gresini Racing presentará una dupla completamente renovada con la llegada del campeón Joan Mir, procedente de Honda, y el debut en la categoría reina del español Daniel Holgado, ascendido desde Moto2. En paralelo, Pertamina Enduro VR46 Racing Team incorporará a Fermín Aldeguer, procedente de Gresini, junto al italiano Nicolò Bulega, quien da el salto desde el Mundial de Superbike.

Pramac Yamaha mantendrá en sus filas al turco Toprak Razgatlioglu y sumará como novedad al español Izan Guevara, quien asciende desde Moto2. Por su parte, LCR Honda continuará apostando por la experiencia de Johann Zarco, acompañado por el joven colombiano David Alonso, quien debuta en MotoGP tras su paso por Moto2.

Trackhouse MotoGP Team mantendrá a Raúl Fernández en su estructura y sumará como nuevo compañero al italiano Enea Bastianini, procedente de Tech3. Finalmente, Red Bull KTM Tech3 renovará por completo su box con la incorporación de Luca Marini, quien llega desde Honda, y el estreno en la categoría reina del australiano Senna Agius, ascendido desde Moto2.