Queda selección mexicana fuera de Mundial de lacrosse

El combinado nacional cayó 10-8 ante Jamaica en Canadá, perdiendo además el boleto histórico para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

La selección mexicana femenil de lacrosse sufrió un duro golpe en sus aspiraciones internacionales al caer con un apretado marcador de 8-10 frente a Jamaica.

Este partido se llevó a cabo durante la fase de grupos del Campeonato Panamericano de Sixes disputado en Oshawa, Canadá.

Con este resultado, el equipo tricolor cerró su participación con un récord de 0-3 en la ronda inicial del certamen continental.

Esta dolorosa derrota significó la eliminación oficial de México del Campeonato Mundial de Lacrosse 2027, así como la pérdida de la oportunidad histórica de conseguir un boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, justa donde esta disciplina marcará su regreso al programa olímpico.

A pesar del esfuerzo mostrado en cada uno de los encuentros, la escuadra nacional no logró sumar las victorias necesarias para avanzar en la competición.

El conjunto mexicano encaró esta importante cita internacional con un plantel combinado de talento y dedicación, integrado por las jugadoras Citlalli Bautista Chávez, Xena Valenzuela, Adriana Williams, Lilliana Rosales, Kat Chávez, Alex Shea, Victoria Shea, Channing Milford D'Avino y Juli Ramírez.