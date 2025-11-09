Info 7 Logo
¡Queda lista la Liguilla! Rayados vs América; Tigres espera rival

Por: INFO 7

08 Noviembre 2025, 20:31

Con la victoria de Pumas sobre la 'Máquina Cementera' con 3-2, obtuvo su pase para la clasificación del Play-In donde buscará meterse a la Liguilla

Ya no hay boletos pendientes para el Play-In. Los cuatro equipos que disputarán estos partidos ya están definidos, solo queda pendiente saber en el orden en que se llevarán a cabo los encuentros.

¿Cómo se clasificarían los partidos de Play-In?

En caso de que Pachuca gane: 

  • Pachuca vs Tijuana (llave 1)
  • Juárez vs Pumas (llave 2)

Si los Tuzos empatan:

  • Tijuana vs Pachuca (llave 1)
  • Juárez vs Pumas (llave 2)

Pero si pierde: 

  • Tijuana vs Juárez (llave 1)
  • Pachuca vs Pumas (llave 2)

Estos son los equipos que aseguraron su puesto en la Liguilla 

La fase regular del Apertura 2025 en la Liga MX entró a su recta final con prácticamente todos los boletos definidos rumbo a la Liguilla.

Los seis equipos que ya tienen pase asegurado a Cuartos son: Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Chivas.

Cruces proyectados al momento (sujetos a cambios por jornada en curso)

Cuartos de Final

  • Toluca vs (segundo ganador del Play In)
  • Tigres vs (primer ganador del Play In)
  • Cruz Azul vs Chivas 
  • América vs Monterrey

Eliminados por ahora

  • Querétaro
  • Santos
  • Atlas
  • Atlético San Luis
  • Mazatlán
  • Necaxa
  • León
  • Puebla

Estos equipos podrían quedar matemáticamente lejos de la contienda dependiendo de cómo terminen los encuentros pendientes.

