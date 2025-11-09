¡Queda lista la Liguilla! Rayados vs América; Tigres espera rival

Con la victoria de Pumas sobre la 'Máquina Cementera' con 3-2, obtuvo su pase para la clasificación del Play-In donde buscará meterse a la Liguilla

Ya no hay boletos pendientes para el Play-In. Los cuatro equipos que disputarán estos partidos ya están definidos, solo queda pendiente saber en el orden en que se llevarán a cabo los encuentros.

¿Cómo se clasificarían los partidos de Play-In?

En caso de que Pachuca gane:

Pachuca vs Tijuana (llave 1)

Juárez vs Pumas (llave 2)

Si los Tuzos empatan:

Tijuana vs Pachuca (llave 1)

Juárez vs Pumas (llave 2)

Pero si pierde:

Tijuana vs Juárez (llave 1)

Pachuca vs Pumas (llave 2)

Estos son los equipos que aseguraron su puesto en la Liguilla

La fase regular del Apertura 2025 en la Liga MX entró a su recta final con prácticamente todos los boletos definidos rumbo a la Liguilla.

Los seis equipos que ya tienen pase asegurado a Cuartos son: Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Chivas.

Cruces proyectados al momento (sujetos a cambios por jornada en curso)

Cuartos de Final

Toluca vs (segundo ganador del Play In)

Tigres vs (primer ganador del Play In)

Cruz Azul vs Chivas

América vs Monterrey

Eliminados por ahora

Querétaro

Santos

Atlas

Atlético San Luis

Mazatlán

Necaxa

León

Puebla

Estos equipos podrían quedar matemáticamente lejos de la contienda dependiendo de cómo terminen los encuentros pendientes.