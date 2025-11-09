¡Queda lista la Liguilla! Rayados vs América; Tigres espera rival

Ya no hay boletos pendientes para el Play-In. Los cuatro equipos que disputarán estos partidos ya están definidos, solo queda pendiente saber en el orden en que se llevarán a cabo los encuentros.
¿Cómo se clasificarían los partidos de Play-In?
En caso de que Pachuca gane:
- Pachuca vs Tijuana (llave 1)
- Juárez vs Pumas (llave 2)
Si los Tuzos empatan:
- Tijuana vs Pachuca (llave 1)
- Juárez vs Pumas (llave 2)
Pero si pierde:
- Tijuana vs Juárez (llave 1)
- Pachuca vs Pumas (llave 2)
Estos son los equipos que aseguraron su puesto en la Liguilla
La fase regular del Apertura 2025 en la Liga MX entró a su recta final con prácticamente todos los boletos definidos rumbo a la Liguilla.
Los seis equipos que ya tienen pase asegurado a Cuartos son: Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Chivas.
Cruces proyectados al momento (sujetos a cambios por jornada en curso)
Cuartos de Final
- Toluca vs (segundo ganador del Play In)
- Tigres vs (primer ganador del Play In)
- Cruz Azul vs Chivas
- América vs Monterrey
Eliminados por ahora
- Querétaro
- Santos
- Atlas
- Atlético San Luis
- Mazatlán
- Necaxa
- León
- Puebla
Estos equipos podrían quedar matemáticamente lejos de la contienda dependiendo de cómo terminen los encuentros pendientes.