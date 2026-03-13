Queda fuera México del béisbol en Los Ángeles 2028

El regreso del béisbol a Los Ángeles 2028 abrió la clasificación para selecciones del continente, pero México ya no tiene oportunidad para la justa

La Selección Mexicana de Béisbol no estará presente en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, un escenario que representa un cambio importante en las aspiraciones deportivas del equipo nacional durante este ciclo.

El béisbol regresará al programa olímpico en la justa que se celebrará en Estados Unidos, por lo que distintas selecciones buscaban asegurar su lugar a través de los torneos internacionales que forman parte del proceso de clasificación.

Para México, uno de los eventos clave dentro de ese camino fue el Clásico Mundial de Béisbol 2026, competencia en la que la novena nacional llegaba con altas expectativas después de sus actuaciones recientes en el ámbito internacional.

Sin embargo, el resultado obtenido en ese torneo terminó teniendo consecuencias directas en el objetivo de competir en la próxima cita olímpica.

Eliminación en el Clásico Mundial dejó fuera a México

La razón principal por la que México no participará en el torneo olímpico de béisbol se relaciona con su eliminación en la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La derrota de 9-1 frente a Italia y el tercer lugar en su grupo impidieron que el equipo avanzara a los cuartos de final, ronda mínima necesaria para mantenerse en la disputa por uno de los boletos rumbo a Los Ángeles 2028.

Al quedar fuera en la primera etapa del torneo, la novena mexicana perdió automáticamente la posibilidad de continuar en la carrera por la clasificación olímpica.

Así funcionaba la clasificación al béisbol olímpico

El sistema de clasificación para los Juegos Olímpicos estableció que los dos equipos de América que llegaran más lejos en el Clásico Mundial 2026 asegurarían su lugar en el torneo olímpico.

Estados Unidos no formaba parte de esa disputa, ya que tenía su participación garantizada al ser el país anfitrión de Los Ángeles 2028.

En ese contexto, el desempeño en el Clásico Mundial era la principal oportunidad para las selecciones del continente que buscaban asegurar su presencia en la justa olímpica.

México necesitaba avanzar al menos a los cuartos de final para mantenerse en la pelea por uno de los boletos disponibles, pero su eliminación temprana cerró esa posibilidad.

Otros equipos de América también quedaron fuera

La fase de grupos del torneo también dejó fuera a otras selecciones del continente que aspiraban a clasificar a los Juegos Olímpicos.

Entre los equipos eliminados se encuentran Cuba, Colombia, Panamá, Brasil y Nicaragua, que tampoco lograron avanzar a las rondas decisivas del campeonato.

La eliminación de estos equipos modificó el panorama de la clasificación olímpica dentro del béisbol en el continente americano.