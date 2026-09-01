Queda eliminada Renata Zarazúa en primera ronda

La tenista mexicana dejó ir una ventaja de 5-3 en el tercer set y sufrió su tercera derrota consecutiva en la ronda inicial.

La tenista mexicana Renata Zarazúa se despidió este domingo en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos tras caer en un disputado encuentro ante la rusa Polina Iatchenko, número 160 del ranking mundial, con parciales de 6-4, 4-6 y 7-6(7).

Zarazúa tuvo la oportunidad de cerrar el triunfo al sacar con ventaja de 5-3 en el tercer set; sin embargo, Iatchenko reaccionó, forzó el desempate decisivo a diez puntos y se impuso por 10-7 en la muerte súbita.

Con este resultado, la mexicana sumó su tercera eliminación consecutiva en primera ronda, tras sus tropiezos en los torneos de Cincinnati y Monterrey.

Este resultado alarga la mala racha que atraviesa la mexicana en sus competencias recientes. Previo a su participación en Nueva York, Zarazúa cayó en la fase de clasificación del Abierto de Cincinnati ante la china Yue Yuan (4-6, 4-6), mientras que en suelo mexicano fue eliminada en la primera ronda del Abierto de Monterrey frente a Clara Tauson (6-3, 3-6, 0-6), además de perder en octavos de dobles junto a Qianhui Tang y sufrir un tropiezo similar en el Mérida Open al ser superada en primera ronda por la australiana Priscilla Hon (6-2, 2-6, 4-6).

Por su parte, Iatchenko avanzó a la siguiente fase, donde esperará a la ganadora del duelo entre la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, y la colombiana María Camila Osorio.