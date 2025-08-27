Queda el mexicano Damien Martínez fuera de los Seattle Seahawks

El corredor Damien Martínez, reclutado en la séptima ronda de abril pasado por los Seahawks, no logró quedarse en la plantilla de 53 jugadores

El receptor de origen colombiano Xavier Restrepo y Damien Martínez, corredor de ascendencia mexicana se perderán la temporada 2025 de la NFL debido a que no pasaron el corte en el día límite para que los equipos definan sus plantillas de 53 jugadores.

Restrepo quedó por fuera de los Tennessee Titans y Martínez de los Seattle Seahawks.

La temporada de la NFL comenzará el 4 de septiembre.

Restrepo, de 23 años, cuyo padre es colombiano, destacó en Miami Hurricanes del futbol americano colegial y llegó a los Titans en abril pasado como agente libre no reclutado.

Tuvo participación en los partidos de pretemporada de los Titans en los que acumuló tres recepciones para 26 yardas, registro que no fue suficiente para ganarse un lugar en el equipo del entrenador Brian Callahan.

A pesar de haber sido cortado, Restrepo aún tiene posibilidades de quedarse con el equipo de prácticas de los Titans.

En Seattle, Damien Martínez, reclutado en la séptima ronda de abril pasado por los Seahawks, tampoco logró quedarse en la plantilla de 53 jugadores.

Martínez, de 21 años, es de origen mexicano por su madre.

También destacó en Miami Hurricanes del futbol colegial, tuvo actividad en los tres juegos de pretemporada de Seattle. Acumuló 84 yardas por acarreo y una anotación, números que fueron insuficientes para mantenerse en la franquicia.

Tampa Bay Buccaneers anunció la salida de Kyle Trask, mariscal de campo de 27 años, quien en 2021 fue reclutado por los Bucs con la esperanza de que se convirtiera en el sucesor de Tom Brady.

Los Green Bay dejaron fuera de su plantilla al receptor Mecole Hardman y el apoyador Isaiah Simmons.

En Washington, Commanders despidió al mariscal de campo Sam Hartman, aunque tiene la posibilidad de mantenerse en el equipo de prácticas.

Kansas City Chiefs dio de baja al apoyador Cole Christiansen.

Este martes es la fecha límite para que los 32 equipos de la NFL definan a los 53 jugadores que compondrán su 'roster'.