La continuidad de Ollie Bearman en Haas cerró los 22 asientos de las 11 escuderías que competirán en la campaña 2027 de F1.

Tras la confirmación de Ollie Bearman para permanecer en la escudería Haas en 2027, la parrilla de pilotos de la Fórmula 1 para la próxima temporada quedó completamente definida, cerrando así los 22 asientos repartidos entre las 11 escuderías del campeonato.

Con este movimiento final en el equipo estadounidense —donde Bearman hará dupla con Cámara—, quedan establecidas todas las alineaciones oficiales rumbo al calendario 2027, incluyendo la continuidad de figuras consolidadas y ascensos de jóvenes talentos.

Así quedan las 11 escuderías y sus pilotos para 2027

De acuerdo con la alineación oficial de pilotos para la temporada 2027 de la Fórmula 1, cada equipo competirá con la siguiente dupla, McLaren continúa con los pilotos Lando Norris y Oscar Piastri, así como Ferrari, que seguirá apostando por Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Red Bull Racing mantendrá a Max Verstappen e Isack Hadjar, mientras que Mercedes seguirá apostando por el actual campeón, Kimi Antonelli, y George Russell.

Así mismo, la escudería de Aston Martin continuará con Fernando Alonso y Lance Stroll; por su parte, Alpine seguirá apostando por el francés Pierre Gasly y el argentino Franco Colapinto.

Racing Bulls continúa con los pilotos Liam Lawson y Arvid Lindblad, así como Williams, que seguirá apostando por Alex Albon y Carlos Sainz.

Audi mantendrá a Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, mientras que Cadillac contará con la dupla integrada por Sergio "Checo" Pérez y Valtteri Bottas.

La única escudería en tener cambios para esta 2027 será Haas con Ollie Bearman y Rafael Cámara, quien corre para el equipo desde el 3 de noviembre tras la baja de Esteban Ocon.