¿Qué tan grave fue lesión de Lionel Messi rumbo al Mundial 2026?

La alarma se encendió la noche del domingo después de la goleada del Inter, pues fue captado tocándose la parte posterior de una de sus piernas.

La preocupación en Argentina por el estado físico de Lionel Messi comenzó a disminuir luego de que se revelaran los primeros resultados médicos tras la molestia que sufrió durante el partido entre Inter Miami y Philadelphia Union en la MLS.

De acuerdo con los estudios realizados al capitán de la Selección de Argentina descartaron una lesión de gravedad, situación que tranquilizó al cuerpo técnico de la Albiceleste a menos de un mes del inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Messi presentó fatiga muscular tras partido en MLS

La alarma se encendió la noche del domingo cuando Messi abandonó el terreno de juego en la goleada del Inter Miami y posteriormente fue captado tocándose la parte posterior de una de sus piernas, lo que generó sospechas sobre un posible problema muscular.

Sin embargo, el técnico del club estadounidense, Ángel Guillermo Hoyos, explicó que el argentino solamente presentó fatiga acumulada.

“Realmente está fatigado en ese sentido. Es la fatiga, estaba cansado, el campo estaba pesado. Ante la duda, uno lo que siempre hace es que no arriesgue”, declaró el entrenador.

Argentina espera a Messi para entrenar el 1 de junio

El reporte médico mantiene optimismo dentro de la Selección Argentina, ya que existe confianza en que Messi pueda incorporarse a los entrenamientos el próximo 1 de junio para preparar el debut mundialista ante Argelia programado para el 16 de junio.