¿Qué partidos se jugarán en Guadalajara durante el Mundial 2026?

El Estadio Akron será sede de por lo menos cuatro partidos programados para la Copa Mundial 2026, donde México figura como sede por tercera ocasión

Luego de llevar a cabo el Sorteo de la Copa Mundial de Futbol que se celebrará a partir del 11 de junio del 2026 el pasado viernes, la FIFA compartió la calendarización oficial de cada uno de los partidos en los que las 48 selecciones participarán.

Estos son los partidos programados para el Estadio Akron

De acuerdo con lo estipulado por la FIFA, estos son los partidos que se llevarán a cabo en la ciudad de Guadalajara:

Corea del Sur vs Ganador Repechaje (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda): Jueves 11 de junio 2026 a las 22:00 horas.

México vs Corea del Sur : Jueves 18 de junio 2026 a las 21:00 horas.

: Jueves 18 de junio 2026 a las 21:00 horas. Uruguay vs España : Jueves 26 de junio 2026 a las 20:00 horas.

: Jueves 26 de junio 2026 a las 20:00 horas. Colombia vs Ganador Repechaje (República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia): Jueves 18 de junio 2026 a las 21:00 horas en el Estadio Akron, Guadalajara.

El ganador del repechaje se dará a conocer luego de que se celebren los partidos programados para marzo del 2026, donde las selecciones se enfrenten para ganar su lugar en la gran fiesta del futbol.