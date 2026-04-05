¿Qué luchadores mexicanos estarán en la WrestleMania de la WWE?

Con estos nombres en cartelera, la representación mexicana tendrá un papel relevante en un evento que marca el punto más alto del calendario anual de la lucha.

WrestleMania 42 se perfila como el evento más importante del año para la WWE, y en esta edición contará con presencia mexicana en combates clave que podrían definir campeonatos y rivalidades.

El espectáculo se realizará el 18 y 19 de abril en Las Vegas, Estados Unidos, con una cartelera que supera la docena de luchas y en la que tres luchadores con raíces mexicanas buscarán destacar en uno de los escenarios más grandes del wrestling.

¿Qué mexicanos lucharán en WrestleMania 42?

Uno de los nombres más relevantes es Penta Zero Miedo, originario de Ecatepec, quien llegará como Campeón Intercontinental y tendrá la responsabilidad de defender su título en una lucha de escaleras.

Este combate reunirá a varios contendientes, lo que lo convierte en uno de los enfrentamientos más exigentes de la cartelera, tanto por el formato como por el nivel de los participantes.

Dragon Lee debuta en el evento más grande

En esa misma lucha aparecerá Dragon Lee, integrante de la Familia Muñoz, quien vivirá su debut en WrestleMania con la oportunidad de conquistar el campeonato intercontinental.

Su participación representa un paso importante en su carrera dentro de WWE, al formar parte de uno de los combates más llamativos del evento.

Dominik Mysterio protagoniza duelo personal

Otro de los nombres destacados es Dominik Mysterio, quien enfrentará a Finn Bálor en un combate individual que surge tras su paso en la misma facción en años recientes.

El duelo ha generado expectativa por la historia compartida entre ambos luchadores, lo que añade un componente adicional más allá del resultado en el ring.

Posible sorpresa desde la lucha libre mexicana

De forma extraoficial, se ha mencionado la posibilidad de que El Hijo del Vikingo, luchador de AAA, sea incluido en la lucha de escaleras por el campeonato intercontinental.

De concretarse, su participación ampliaría la presencia mexicana en WrestleMania 42 y sumaría un elemento adicional a uno de los combates más esperados del evento.