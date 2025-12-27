¡Que llegue ya! Estos serán juegos top del Viernes Botanero 2026

Ya pasaron 54 días desde que cayó el telón del Viernes Botanero, y aunque este tiempo se sienten como años, cada día está más cerca el regreso de la fiesta

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Ya pasaron 54 días desde que cayó el telón del Viernes Botanero, aunque este tiempo se sienten como 54 años, pero cada día está más cerca el regreso de una de las mayores tradiciones del fútbol mexicano.

Y como ya hay calendario, empecemos a calentar motores presentándote cuáles serán los mejores juegos que se presentarán en el Viernes Botanero del Clausura 2026.

INICIA CON EL CLÁSICO

El primer encuentro del Viernes Botanero será el llamado Clásico del Viernes, donde se enfrentarán Mazatlán y Juárez, quienes parecen enfrentarse cada semana y para que no haya quejas, ambos abrirán el calendario en El Encanto.

EL BICAMPEÓN EN ACCIÓN

Aunque este encuentro no será propiamente en viernes, no podíamos dejar pasar la presencia del Toluca, que el miércoles 14 de enero tendrá su estreno en la pantalla de TV Azteca para medirse a Santos en el "Infierno".

UN COMBO IMPERDIBLE

El Viernes Botanero de la Jornada 4 será de auténtico fútbol champán, pues dos de los equipos más poderosos de la Liga vestirán de manteles largos esta fiesta del fútbol.

Primero Toluca visitará al Puebla a las 19:00 horas y al terminar este encuentro Cruz Azul se medirá contra Juárez en el Olímpico Benito Juárez.

¿UN REBAÑO CON 'ENCANTO'?

Para la fecha 5 Chivas visitará al Mazatlán, buscando consolidar su buen paso dentro del fútbol mexicano con fe en esa dupla que armó Milito con Ángel Sepúlveda y la "Hormiga" González.

Para la fecha 7, el América visitará al Puebla, porque nunca puede faltar en el Viernes Botanero

LA MÁQUINA CONTRA SU 'COCO'

Nuevamente en la Jornada 12 Cruz Azul engalará la pantalla de Azteca 7, cuando se enfrente al equipo que más se le complica: Mazatlán, que desde su fundación le tiene la vara medida a los cementeros.

QUE NO FALTE TIGRES

Y como el fútbol también se juega los sábados, en Azteca tendremos uno de los partidos más importantes del calendario: Tigres contra Chivas, dos de los equipos que se ven mejor para el próximo semestre.

Finalmente, el subcampeón tendrá uno de sus clásicos partidazos contra Necaxa en la fecha 15, siendo este uno de los partidos que en tiempos recientes entregó muchas emociones.