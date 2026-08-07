Que llegue el triunfo en Leagues Cup; Rayados visita a Orlando

Rayados regresa este miércoles a la actividad en la Leagues Cup certamen en el que buscará el título y el boleto para la Copa de Campeones de la Concacaf 2027

Si existe un torneo que es un “dolor de cabeza” para Rayados, ese es la Leagues Cup, certamen en el que se enfrentan clubes de la Liga MX y de la Major League Soccer (MLS).

Y es que el Monterrey liga siete juegos sin ganar en esta competencia: cinco derrotas y dos empates, racha en la que apenas han marcado cuatro goles los regios, y, a la vez, han aceptado 14 dianas, para una diferencia de goles negativa de -10.

En esta mala racha, los de la Sultana del Norte se han quedado en cero en cuatro batallas.

En total, La Pandilla ha disputado 12 encuentros en este evento, que inició anoche la edición de 2026, con saldo de cinco victorias, dos igualadas y cinco tropiezos, con 16 goles a favor y 18 tantos en contra, para una diferencia de goles negativa de -2.

Curiosamente, la oncena del Cerro de La Silla arrancó su participación en este torneo con cinco victorias consecutivas, que la llevaron a disputar una Semifinal y un juego por el tercer lugar… pero después vino la cadena de siete desafíos sin conocer la victoria.

Hoy miércoles, a las 17:30 horas, tiempo de Monterrey, el conjunto que dirige el timonel argentino Matías Almeyda se medirá de visita a Orlando en la cancha del Inter&Co Stadium, en Florida, en batalla de la Fecha 1 de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026.