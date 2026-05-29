¿Qué lesión de Neymar podría complicar su debut en el Mundial?

Ancelotti tiene la opción de sustituir formalmente al atacante antes de la fecha límite de inscripción final del 1 de junio

La apuesta de incluir a Neymar en la lista definitiva de Brasil para la Copa del Mundo 2026 ha sufrido un duro revés. Apenas diez días después del anuncio de la convocatoria, se confirmó que el emblemático delantero de 34 años sufrió una lesión muscular que pone en serio peligro su participación en el partido inicial de la Canarinha.

El diagnóstico se determinó tras someter al futbolista a exámenes rigurosos en la base de entrenamiento de la Granja Comary, estimando un periodo de recuperación de dos a tres semanas.

Tiempos de recuperación y el reestreno de la Canarinha

De acuerdo con el informe médico emitido por el doctor del seleccionado, Rodrigo Lasmar, el atacante presenta una lesión de grado dos en la pantorrilla.

Bajo este panorama médico, Neymar está prácticamente descartado para el debut del combinado dirigido por Carlo Ancelotti contra Marruecos, pactado para el 13 de junio en East Rutherford, Nueva Jersey. Este compromiso marcará el inicio de la actividad dentro de un sector que Brasil comparte con Escocia y Haití.

Un historial clínico complicado en la víspera del torneo

La convocatoria del actual jugador de Santos ya era considerada de alto riesgo, dado que no disputaba un encuentro internacional desde octubre de 2023, cuando sufrió una rotura de ligamento cruzado. Su actividad reciente en el balompié brasileño tras su salida del Al-Hilal ha sido sumamente intermitente.

Las opciones reglamentarias para Carlo Ancelotti

A pesar del desalentador diagnóstico físico, el cuerpo técnico de la selección brasileña aún dispone de margen de maniobra según las normativas de la FIFA. El reglamento del torneo internacional faculta al estratega italiano a realizar modificaciones en la plantilla de 26 jugadores.

Ancelotti tiene la opción de sustituir formalmente al atacante antes de la fecha límite de inscripción final del 1 de junio, o bien, ejecutar un reemplazo de emergencia por causa médica hasta veinticuatro horas antes de que la escuadra sudamericana dispute su primer balón en el certamen.