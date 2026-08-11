Que Incomparables reciban bien a los Tigres: Elizondo

El DT interino de la U de Nuevo León, dejó en claro su postura en cuanto a lo que espera de la afición en el juego de Leagues Cup a llevarse e cabo en el Uni

Para el director interino de los Tigres, Hernán Elizondo, el cómo lo pueda recibir la afición, considera es lo de menos, ya que lo que espera es que los Incomparables le den una cálida bienvenida a sus jugadores, cuando se lleve a cabo el partido de Leagues Cup ante Vancouver.

“Mira, definitivamente, yo espero que reciban bien al equipo, independientemente de cómo me vean a mí, lo importante es cómo reciban al equipo, insisto, yo estoy de paso haciéndolo lo mejor que pueda, junto con mi cuerpo técnico que me ha respaldado en todo momento”, dijo el estratega en conferencia de prensa celebrada esta mañana en las instalaciones del CET.

Por otro lado, Elizondo habló sobre las posibilidades de su equipo de avanzar a la siguiente fase, “Sabiendo la situación de nuestro equipo, que independientemente de que otros resultados serán importantes para nosotros, nosotros tenemos que cumplir con nuestro objetivo, que es ganar el día de mañana, y por ahí esperar miércoles en la noche a ver si nos favorecen para estar dentro de los primeros cuatro, entonces, definitivamente, debemos de ir con lo mejor que tengamos, para el día de mañana.

QUIERE JUGAR ANTE MULLER

Ante la posibilidad de que mañana juegue con los Whitecaps el histórico alemán, Thomas Müller, Hernán dejó en claro que sería un honor que esto se diera.