¡Qué debut! Mexicana Regina Tarín obtiene victoria en la UFC

La peleadora originaria de la Ciudad de México tomó el combate con corto aviso al reemplazar a la peleadora argentina Sofia Montenegro

La peleadora de 21 años Regina Tarin obtuvo su ansiado debut dentro de la compañía más grande de las artes marciales mixtas, la UFC en solo 3 días de aviso.

La pelea original estaba pactada entre Ernesta Kareckaite y Sofia Montenegro, donde esta última, a solo 3 días del combate, tuvo que darse de baja debido a problemas médicos.

Oportunidad en corto aviso

Regina Tarin ya se encontraba entrenando y preparándose, pero no para un combate dentro de la UFC si no que estaba pactada para una pelea en la modalidad de Muay Thai para la empresa mexicana Budo Sento Championship para el 26 de febrero en la capital mexicana.

Para fortuna de Tarín los matchmakers de la empresa comandada por Dana White supieron de su presencia en la misma ciudad donde se llevaría a cabo el evento de la UFC en tierras aztecas.

Le ofrecieron la oportunidad de debutar con la máxima empresa en corto aviso, en lo cual la peleadora azteca no dudó en lo absoluto y aceptó pelear en peso pactado de 130 libras. Tanto Tarin como su oponente Kareckaite cumplieron en la báscula al marcar ambas abajo del límite de 130 libras.

Intento previo en WWE

Tarin anteriormente estaba realizando tryouts, pero en otro deporte, se trata de nada más y nada menos que en la WWE, Regina había sido aceptada para continuar bajo el programa de desarrollo para la máxima empresa de lucha libre en el mundo, sin embargo, rechazó continuar en la lucha libre para seguir sumando experiencia y popularidad en las artes marciales mixtas.

Récords y antecedentes

'Killbill' como es apodada la peleadora mexicana, llegaba al combate con un récord perfecto de 7 victorias y 0 derrotas, dentro de sus victorias contaba con 4 knockouts, 2 sumisiones y 1 decisión.

Por otro lado, su oponente proveniente de Lituania, Ernesta Kareckaite, tenía un récord de 6 victorias, 1 derrota y un empate, en donde incluye 2 victorias por knockout y 4 por la vía de la decisión.

Desarrollo del combate

Los asistentes estaban con una alta expectativa sobre Tarin por el gran récord y por el buen perfil deportivo, lo cual demuestra la calidad que tiene dentro del mundo de las artes marciales mixtas.

El combate empezó de una forma muy técnica y con buen ritmo, mientras los minutos pasaban, ambas se conectaban una a la otra con precisión, queriendo terminar el combate por algún tipo de finalización. Sin embargo, la pelea terminó con un ritmo sumamente acelerado al fajarse ambas peleadoras, intercambiando golpes de forma precisa, queriendo terminar el combate.

Estas dos lo acaban de dejar todo en el octágono!! 😳#UFCMéxico | En vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/ty45ET5Pic — UFC Español (@UFCEspanol) February 28, 2026

Al final, el combate culminó por decisión unánime, donde 2 de los tres jueces calificaron 30-27 y el juez restante puntuó 29-28, de esta forma, los tres jueces otorgaron la victoria para la peleadora mexicana para continuar con su récord invicto de 8-0.

Regina Tarín se lleva la decisión unánime y se mantiene invicta 🇲🇽🇲🇽🇲🇽#UFCMéxico | En vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/EtKdMuq7GA — UFC Español (@UFCEspanol) February 28, 2026

Estadísticas del combate

Bajo estadísticas del combate, Tarin conectó 114 golpes significativos de 239 golpes totales, lo que representa el 48 % mientras que Kareckaite conectó 105 golpes significativos de 249 golpes totales.

Presencia mexicana en la UFC

Después de dictaminar la victoria hacia Regina Tarín, la mexicana se sintió sumamente agradecida por el apoyo de México y declaró que no le importaba el tiempo de preparación para cualquier combate, que siempre se sentirá preparada ante quien sea.

Con este debut, Regina Tarín se convierte en la peleadora número 17 proveniente de México en pertenecer al roster actual de la UFC.