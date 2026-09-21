QB Jayden Daniels sale lesionado ante los Dallas Cowboys

El incidente genera preocupación porque Daniels ya había sufrido una dislocación en el mismo codo durante la campaña de 2025

Una nueva lesión encendió las alarmas en Washington. Jayden Daniels sufrió un aparatoso daño en el codo izquierdo durante la derrota de los Commanders por 37-20 ante los Dallas Cowboys, el mismo brazo que le provocó problemas durante la temporada anterior.

El quarterback abandonó el encuentro en la última jugada del segundo cuarto, cuando Washington buscaba anotar desde la yarda 1 de Dallas. Daniels perdió el equilibrio después de recibir el balón y, al intentar detener la caída con el brazo izquierdo, el codo se dobló de manera antinatural.

El jugador mostró inmediatamente señales de dolor y tuvo que ser trasladado en camilla a los vestidores. Los Commanders confirmaron que no regresaría al partido, aunque todavía no han informado un diagnóstico definitivo ni el tiempo estimado de recuperación.

La lesión vuelve a encender las alarmas en Washington

El incidente genera preocupación porque Daniels ya había sufrido una dislocación en el mismo codo durante la campaña de 2025.

En aquella ocasión no presentó fracturas ni daños estructurales que requirieran una cirugía, pero permaneció varias semanas fuera y volvió a resentirse tras regresar a la actividad.

Antes de abandonar el encuentro contra Dallas, el quarterback había completado 11 de 17 pases para 96 yardas y un touchdown. También acumuló 69 yardas por tierra en siete acarreos, convirtiéndose en una de las principales amenazas ofensivas de Washington.

Marcus Mariota ingresó como sustituto durante la segunda mitad y terminó con 11 pases completos en 16 intentos para 111 yardas y una anotación.

Su participación permitió que los Commanders continuaran compitiendo, pero no fue suficiente para revertir el marcador.

Dak Prescott comanda la victoria de los Cowboys

Dallas aprovechó las dificultades de Washington y consiguió su primera victoria de la temporada después de comenzar la campaña con una derrota frente a los New York Giants.

Dak Prescott encabezó la ofensiva de los Cowboys al completar 26 de 31 pases para 279 yardas y cuatro touchdowns. Su precisión permitió que Dallas mantuviera el control del encuentro y cerrara el triunfo por 37-20.

Washington deberá esperar los resultados de los estudios médicos para conocer la gravedad de la lesión de Daniels. Mientras tanto, la posibilidad de perder nuevamente a su quarterback titular representa una preocupación importante para una ofensiva que depende de su capacidad para producir tanto por aire como por tierra.