Qatar suspende torneos por tensión en Medio Oriente

La Qatar Football Association anunció este domingo el aplazamiento de todos los torneos y partidos de fútbol en el país hasta nuevo aviso, en medio de la creciente tensión regional tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En un comunicado difundido en X, la federación qatarí no mencionó directamente los ataques, pero indicó que “las nuevas fechas para la reanudación de las competiciones se anunciarán a su debido tiempo”.

Impacto en vuelos y seguridad

La situación ha provocado interrupciones en el aeropuerto de Doha, luego de que los ataques contra Irán afectaran el tráfico aéreo en gran parte de Medio Oriente.

De acuerdo con reportes, Israel, Emiratos Árabes Unidos y Qatar cerraron su espacio aéreo el sábado. Durante la noche y la mañana del domingo se observaron interceptaciones de misiles iraníes sobre Doha.

Por su parte, la Confederación Asiática de Fútbol aplazó los playoffs continentales de clubes programados en la región esta semana, incluidos los octavos de final de la AFC Champions League Elite, que serán reprogramados.

Temporada de Fórmula 1 en la mira

La temporada de Fórmula 1 está prevista para comenzar el próximo domingo en Melbourne, con posteriores carreras en Baréin el 12 de abril y en Arabia Saudí la semana siguiente.

El calendario concluirá con pruebas consecutivas en Qatar (29 de noviembre) y Abu Dabi (6 de diciembre).

Debido a que Doha y Dubái funcionan como importantes centros de conexión aérea, varios equipos habrían tenido que modificar sus rutas para llegar a Australia.

Estados Unidos mantiene importantes bases militares en Baréin, Kuwait y Qatar.

Baréin informó que un ataque con misiles tuvo como objetivo el cuartel general de la Quinta Flota de la Marina estadounidense, con daños en tres edificios de la capital, Manama.

El secretario de Defensa británico, John Healey, señaló que fuerzas del Reino Unido en Baréin estuvieron a menos de 200 metros de un ataque con misiles iraní.

En Abu Dabi, el equipo de baloncesto sub-18 del AS Monaco Basket permanece resguardado en un hotel mientras espera la reapertura del aeropuerto.

El conjunto participaba en el torneo clasificatorio NextGen de la EuroLeague, que fue cancelado.

El entrenador Mickaël Pivaud declaró al diario L’Équipe que el equipo fue notificado del cierre aeroportuario hasta el lunes por la tarde.

Pese al clima de tensión, se espera que la temporada de Fórmula 1, compuesta por 24 carreras, comience según lo previsto, aunque la situación en la región se mantiene bajo estrecha vigilancia.