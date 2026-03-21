¡Pura vida! Keylor Navas renueva contrato con Pumas hasta 2027

El experimentado portero expresó su satisfacción por seguir en el conjunto auriazul, destacando el respaldo que ha recibido desde su llegada

Los Pumas UNAM confirmaron la renovación del guardameta costarricense Keylor Navas, quien continuará como uno de los referentes del equipo tras extender su contrato por un año más.

A través de sus canales oficiales, el club universitario informó que el arquero, actual capitán del plantel, mantendrá su vínculo con la institución hasta 2027, en una decisión que refuerza la estabilidad del proyecto deportivo.

Referente dentro y fuera de la cancha

El experimentado portero expresó su satisfacción por seguir en el conjunto auriazul, destacando el respaldo que ha recibido desde su llegada.

“Estoy muy contento aquí, es increíble la manera en que mis compañeros y la afición me muestran mucho cariño”, señaló el futbolista, quien se ha consolidado como un líder tanto en el vestidor como en el terreno de juego.

Desde su arribo en julio de 2025, Navas ha aportado experiencia y seguridad en la portería, convirtiéndose en pieza clave para el funcionamiento del equipo.

El presidente del Club Universidad Nacional, Luis Raúl González y el vicepresidente deportivo, Antonio Sancho, hacen oficial la renovación de nuestro portero, líder y capitán, Keylor Navas con Pumas. 🤝



Keylor y su familia han realizado la renovación en el Estadio Olímpico… pic.twitter.com/XDLIctlNYp — PUMAS (@PumasMX) March 20, 2026

Pumas apuesta por la experiencia en el Clausura

El guardameta, de 39 años, ha sido fundamental en el desempeño reciente del equipo, que actualmente se ubica en la parte alta de la tabla del torneo Clausura con 20 puntos, resultado de cinco victorias, cinco empates y una sola derrota.

Su continuidad representa una apuesta por la experiencia y liderazgo, en un plantel que busca consolidarse como protagonista del fútbol mexicano.

Trayectoria internacional de alto nivel

Keylor Navas cuenta con una amplia carrera en el fútbol internacional. Inició su camino profesional en el Deportivo Saprissa, donde jugó entre 2005 y 2010 antes de dar el salto al fútbol europeo.

Posteriormente militó en clubes como el Albacete y el Levante, donde sus actuaciones le permitieron llegar al Real Madrid.

Con el conjunto merengue vivió la etapa más exitosa de su carrera, al ser parte de la histórica plantilla que levantó por 3 ocasiones consecutivas la UEFA Champions League, 3 UEFA Super Cup, 4 Mundial de clubes, 1 supercopa de España, 1 Liga de España.

Más adelante, también defendió los colores del Paris Saint-Germain, donde sumó títulos de liga en Francia, además de tener pasos por el Nottingham Forest y el Newell's Old Boys en Argentina.

Objetivos y contexto con selección

El arquero llegó al fútbol mexicano con la intención de mantenerse en alto nivel competitivo y continuar como referente de la selección de Costa Rica rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, el combinado centroamericano no logró clasificar al torneo.

A pesar de ello, Navas ha mantenido su rendimiento y liderazgo, consolidándose como una de las figuras más importantes dentro del plantel universitario.

Listo para el clásico ante América

Tras cerrar su preparación junto al equipo, el guardameta se perfila como titular para el compromiso de este fin de semana, en el clasico capitalino en el que Pumas enfrentará al Club América en la jornada 12 del Clausura 2026.

El duelo representa uno de los partidos más atractivos del calendario, debido a la histórica rivalidad entre ambas instituciones, por lo que la presencia de Navas será clave en las aspiraciones del conjunto universitario.