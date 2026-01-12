Pumas y Querétaro empatan a un gol desde C.U en la jornada 1

Pumas generó las opciones más claras de gol, principalmente por las bandas y con disparos de media distancia, aunque sin la precisión necesaria

Pumas UNAM no logró iniciar el Clausura 2026 con una victoria y tuvo que conformarse con un empate 1-1 frente a Querétaro, en el partido correspondiente a la Jornada 1 disputado en el Estadio Olímpico Universitario. El conjunto auriazul fue mejor durante varios lapsos del encuentro, pero la falta de contundencia le impidió quedarse con los tres puntos ante su afición.

Desde el arranque del encuentro, el cuadro universitario mostró una postura ofensiva, intentando imponer condiciones en casa con presión alta y posesión del balón. Querétaro, por su parte, apostó por un planteamiento más cauteloso, priorizando el orden defensivo y esperando oportunidades para contragolpear.

Primer tiempo sin goles, pero con dominio universitario

Durante la primera mitad, Pumas generó las opciones más claras de gol, principalmente por las bandas y con disparos de media distancia, aunque sin la precisión necesaria para abrir el marcador. La defensa de los Gallos Blancos y su guardameta lograron mantener el cero, enviando el partido al descanso sin anotaciones.

Carrasquilla adelanta a Pumas

El gol finalmente llegó apenas iniciado el segundo tiempo. Al minuto 49, Adalberto Carrasquilla tomó el balón fuera del área y sacó un potente disparo que terminó en el fondo de las redes, desatando el festejo en Ciudad Universitaria y reflejando el dominio que Pumas había mostrado desde el inicio del encuentro.

Con la ventaja en el marcador, los universitarios parecían tener controlado el partido y continuaron buscando ampliar la diferencia, aunque sin éxito en el último toque.

Querétaro reacciona y rescata el empate

Cuando el partido entraba en su tramo final, Querétaro encontró su recompensa. Al minuto 71, los Gallos Blancos aprovecharon una desatención defensiva para armar una rápida jugada ofensiva que culminó Mateo Coronel, quien definió con precisión para igualar el marcador y silenciar momentáneamente el Olímpico Universitario.

El gol cambió el ritmo del encuentro, con ambos equipos intentando inclinar la balanza a su favor en los minutos restantes, aunque sin generar oportunidades claras que modificaran el resultado.

Sensaciones encontradas en el arranque del torneo

El empate dejó sentimientos opuestos. Para Pumas, el resultado significó dejar escapar una victoria que parecía al alcance, mientras que Querétaro valoró el punto obtenido como visitante en su debut en el Clausura 2026.

Al final del encuentro, parte de la afición universitaria expresó su inconformidad, reflejo de las altas expectativas puestas en el equipo para el nuevo torneo.

Lo que sigue

Con este resultado, ambos conjuntos sumaron un punto en el inicio del certamen. Pumas buscará su primer triunfo en la siguiente jornada cuando enfrente un complicado compromiso en contra de los Tigres como visitante, mientras que Querétaro intentará mantener la inercia positiva contra Tijuana desde el estadio Corregidora.