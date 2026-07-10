Pumas presenta a Esteban Solari como su nuevo entrenador

El técnico argentino firmó por cuatro años y prometió un equipo intenso, aguerrido y con una identidad que enorgullezca a la afición universitaria

Pumas presentó este jueves a Esteban Solari como su nuevo director técnico de cara al torneo Apertura 2026, en una conferencia de prensa donde el estratega argentino aseguró que buscará construir un equipo "aguerrido, intenso, con una identidad muy fuerte y del que la afición se sienta muy orgullosa".

Solari firmó un contrato por los próximos cuatro años, por lo que permanecerá al frente del conjunto universitario hasta 2030.

📹 En conferencia de prensa, Antonio Sancho, vicepresidente deportivo, y Esteban Solari, entrenador del primer equipo, hablaron ante los medios de comunicación:



🎤 "Muchas veces soñé con volver y hoy es una oportunidad inmensa de plasmar todo lo que soñé. Sé perfectamente que… pic.twitter.com/VYvSwjgA3X — PUMAS (@PumasMX) July 10, 2026

'Es un sueño dirigir a Pumas'

El entrenador afirmó que regresar al club representa cumplir un anhelo que nació desde su etapa como jugador universitario en 2007.

“Quiero agradecer a la institución por confiar en mí y, obviamente, a toda la afición, que me ha recibido con muchísima alegría y amor. Estoy muy feliz de estar acá, de estar de vuelta en lo que considero mi casa y tengo mucha ilusión de cara a lo que viene, de encabezar este gran proyecto que vamos a construir entre todos”, expresó.

Solari reconoció la exigencia que implica dirigir al Club Universidad, aunque aseguró que eso representa una motivación para trabajar.

“Para mí significa un sueño estar acá; muchas veces, como jugador, soñé con la posibilidad de dirigir a Pumas y hoy que estoy aquí es una oportunidad inmensa de plasmar todo lo que anhelé. Sé perfectamente que este es un club con una exigencia muy alta, pero esta se transforma en ganas de trabajar, de tener compromiso, de que el equipo juegue con corazón, con garra, con ese fuego interno que todos queremos ver y estoy seguro de que lo vamos a lograr”, señaló.

Llega tras dirigir a Pachuca

El estratega argentino cuenta con experiencia en clubes de Malasia, Chile, Argentina y México y llega procedente de Pachuca, equipo al que dirigió desde el play-in del Apertura 2025 hasta el final del Clausura 2026.

Durante su gestión con los Tuzos logró llevar al equipo hasta las semifinales del torneo.

Niega contacto previo con Pumas

Durante su presentación, Solari aclaró que la directiva universitaria respetó su vínculo con Pachuca y negó haber negociado antes de finalizar su contrato.

“Todo se dio muy abiertamente. A mí nadie me contactó de esta institución antes de que yo terminara mi vínculo con Pachuca y, en todo caso, lo hubiese permitido. No llegamos a un acuerdo con el club anterior y unos días después me convocaron aquí a una reunión. Luego de algunas charlas, todo fue muy rápido y pudimos cerrar un acuerdo”, explicó.

Primer examen este fin de semana

Aunque comenzó a trabajar con el plantel desde el pasado 24 de junio, el primer compromiso de Solari al frente de Pumas será este domingo, cuando el conjunto universitario dispute un partido de preparación frente al América de Cali como parte de su pretemporada rumbo al Apertura 2026.