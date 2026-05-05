Pumas impugnará posible alineación indebida del América

Pumas presentará una queja formal ante la Comisión Disciplinaria de la Liga MX por una presunta alineación indebida del América en el duelo de Cuartos de Final

El Club Universidad Nacional, mejor conocido como Pumas, presentará una queja formal ante la Comisión Disciplinaria de la Liga MX por una presunta alineación indebida del Club América, tras el empate 3-3 en la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026.

Fuentes cercanas al club confirmaron que el recurso será ingresado este lunes, luego de que la directiva auriazul detectara una posible irregularidad durante el desarrollo del encuentro disputado en el Estadio Azteca.

La jugada que desató la controversia

El momento clave ocurrió al minuto 62, cuando el defensor uruguayo Sebastián Cáceres recibió atención médica tras un choque de cabezas con Álvaro Angulo.

En ese lapso, América preparaba tres modificaciones. Inicialmente, el cuarto árbitro, Maximiliano Quintero Hernández, anunció la salida de Miguel Vázquez (número 32) para el ingreso de Thiago Espinosa.

Sin embargo, al percatarse de la gravedad de la lesión de Cáceres, quien sufrió conmoción cerebral y fractura facial, el auxiliar técnico Paulo Victor Gomes habría ordenado el reingreso de Vázquez al terreno de juego, modificando la sustitución sobre la marcha.

La directiva de Pumas sostiene que Vázquez abandonó completamente el campo antes de reingresar, situación que, de acuerdo con el reglamento, constituiría alineación indebida.

El club auriazul cuenta con diversos videos que documentan la secuencia y que serán presentados como pruebas ante la Comisión Disciplinaria.

Lo que dice el acta arbitral

Por su parte, en la cédula oficial del partido, elaborada por el árbitro Luis Enrique Santander, se registró el ingreso de Thiago Espinosa (#22) en sustitución de Sebastián Cáceres (#4), lo que respalda la postura del América de que no existió irregularidad.

El reglamento y posibles sanciones

De acuerdo con el artículo 52 del Reglamento de Sanciones de la Liga MX, si se comprueba una alineación indebida en la Fase Final, el club infractor pierde automáticamente su lugar en la competencia.

“En caso de que un Club incurra en una Alineación Indebida durante la Fase Final, este perderá el derecho a seguir compitiendo”, establece el documento.

Además de la eliminación, el equipo sería sancionado con una multa de mil UMAs, equivalentes a $117 mil 310 pesos.

El reglamento también contempla un cambio adicional por protocolo de conmoción cerebral. No obstante, este solo es válido si es determinado por el cuerpo médico correspondiente.

Asimismo, la normativa es clara: ningún jugador que haya salido del terreno de juego puede reingresar, incluso bajo este protocolo, lo que podría reforzar la postura de Pumas.

En caso de que la Comisión Disciplinaria falle en contra del América, el club aún tendría la posibilidad de apelar ante la Comisión de Apelaciones de la Federación Mexicana de Futbol.