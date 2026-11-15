Pumas Femenil elimina a Tigres de la Liguilla tras goleada de 5-0

El conjunto universitario impuso condiciones como visitante en el Estadio Universitario y dejó fuera de la Liguilla a las Amazonas.

Ni la localía, ni la historia, ni el escudo pesaron. Pumas Femenil escribió una de las noches más vergonzosas para Tigres Femenil al golearlas 5-0 en pleno Estadio Universitario, en el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil.

Lo que se esperaba como una remontada felina terminó siendo una masacre universitaria. Las auriazules salieron sin miedo, sin complejos y con una contundencia que dejó helado al Volcán.

Dominio visitante y desmoronamiento defensivo

Desde el silbatazo inicial, Pumas impuso condiciones. Presión alta, velocidad por las bandas y una efectividad letal frente al arco. Tigres, irreconocible, nunca encontró respuesta. La defensa, una de las más sólidas del torneo, se desmoronó una y otra vez.

El 0-5 final no es casualidad, es reflejo de lo que se vio en la cancha: un equipo que quiso ganar y otro que se vio superado en todo.

Eliminación histórica en el Volcán

Con este resultado, Pumas Femenil avanza a las Semifinales del Apertura 2026 y elimina a unas Amazonas que se van entre abucheos y con la peor goleada en su historia en Liguilla.

Las felinas de la UANL tendrán que hacer una profunda autocrítica. Lo de esta noche no fue un accidente, fue un golpe de autoridad de Pumas en casa ajena.

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