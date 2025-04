 Pumas derrota a Juárez en penales y está cerca de la Liguilla

Sufriendo hasta el último segundo y con un jugador menos durante casi todo el partido, pero Pumas logró derrotar 2-1 en tanda de penales a Juárez en el primer encuentro del Play-In, celebrado en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Fiel a lo que suele ser la fase final de la Liga MX, el encuentro tuvo de todo, incluso desde antes de que iniciara el compromiso, pues una fuerte tormenta de arena retrasó el juego por más de una hora.

¡Gol de Pumas!



El 'Memote' Martínez pone el primero para los Universitarios.



🔥@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas con la #LigaMX l https://t.co/cfoRkRMUnP



— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 28, 2025

Inicialmente, ambos equipos coincidieron que no se podía jugar, sin embargo, luego de que el encuentro se aplazara media hora, los "Bravos" pidieron que se jugara a las 17:30. El cuadro capitalino no aceptó, pues, en su criterio, las condiciones aún no eran óptimas para el encuentro e incluso amenazó con no jugar. Finalmente, el balón rodó pasadas las 18:00 horas.

Ya dentro del compromiso, los fronterizos fueron claros con sus intenciones: hacer valer la localía, por eso salió a imponer sus condiciones, buscando construir de distintas formas, sin embargo, Pumas pegó primero con un gol de Guillermo Martínez, quien recibió un balón largo y definió cruzado sin problema.

¡Gol de Juárez!



Madson pone el primero de los 'Bravos'.



🔥@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas con la #LigaMX l https://t.co/cfoRkRMUnP



— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 28, 2025

El gusto le duró poco a los azul y oro, pues el empate no tardó en llegar en una jugada a balón parado, la cual aprovechó el brasileño Madson, quien recibió un centro y había sido empujado dentro del área, pero en lugar de tirarse le pegó un fierrazo al balón y venció a Alex Padilla.

El golpe fue doble para Pumas, pues no solo perdieron la ventaja, pues el "Memote" Martínez se fue expulsado luego de tirarle una patada a un rival y dejó a los suyos sin su mejor hombre durante 70'.

¡Pumas avanza!



Robert Ergas acierta el penal que mantiene con vida a los Universitarios.



— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 28, 2025

Juárez olió la sangre y fue con todo a buscar el triunfo, no obstante, la contundencia no fue buena y el encuentro se fue hasta los penales, donde ambos arqueros brillaron, con Sebastián Jurado y Alex Padilla atajando casi todos los cobros. Al final, fue Robert Ergas puso el tanto definitivo para que Pumas avance al segundo partido del Play-In, donde se enfrentará al Monterrey.

