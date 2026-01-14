Puebla derrota al Mazatlán, que liga dos derrotas

"La Franja" venció por 2-1 a los "cañoneros" que siguen sin consolidar una idea de juego, por lo que seguirán al fondo de la tabla

Luego de su complicado inicio de torneo ante Atlas, el Puebla recompuso el rumbo en su primer encuentro en casa y derrotó al Mazatlán, que ligó su segunda derrota en el mismo número de encuentros.

Si bien, el equipo dirigido por Hernán Cristante no tuvo su mejor desempeño, sí supo aprovechar sus opciones claras, una de ellas llegó apenas al minuto 2 de juego, con todos apenas acomodándose en la cancha.

¡Gol de Puebla!⁰⁰



Lozano aprovecha el error de la defensa y abre el marcador tras un disparo potente





— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 13, 2026

El tanto fue obra de Esteban Lozano, quien fue a pelear un balón perdido por el defensa mazatleco, Jair Díaz, quien midió mal un despeje que terminó en los pies del mexicano, quien no dudó y la prendió desde fuera del área, para vencer al arquero Ricardo Rodríguez.

Apenas 10 minutos después llegó el segundo tanto de la tarde, cuando nuevamente los atacantes se supieron enlazar con toques por aire, siendo el último un balón flotado cerca del punto penal, el cual fue bien rematado por Édgar Guerra, quien sorprendió al portero rival para poner el 2-0.

Luego de este tanto, Puebla decidió manejar el encuentro y sabiendo que el rival tiene problemas para generar peligro, decidió ceder la iniciativa y aguantó a unos "cañoneros" que realmente no lograron meterse al encuentro.

¡Gool del Mazatlán!



Facundo Almada acerca al Mazatlán en el marcador con un remate de cabeza



— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 14, 2026

Fue al 63' que llegó un gol anulado del Mazatlán, que el cuadro sinaloense logró meterse un poco más al encuentro, hasta que al 69' llegó el gol de la honra vía Facundo Almada, quien marcó de cabeza para poner el 2-1 parcial y siendo este su segundo partido con gol, pues también marcó ante Juárez en la fecha 1.

Con este triunfo, Puebla logró su primer triunfo del semestre y sigue hundiendo a Mazatlán, que sigue en crisis tras la salida de Robert Dante Siboldi del banquillo sinaloense.

Pachuca descontó a su "hermano"

En el famoso clásico entre hermanos, el Pachuca derrotó por 2-1 al León, en un encuentro que fue controlado por los comandados por Esteban Solari, quienes tenían que ganar para superar la mala imagen de la caída ante Chivas en su debut.

Los goles cayeron a cargo de Oussama Idrissi y Salomón Rondón, quienes pusieron contra las cuerdas al equipo de Nacho Ambriz, quien todavía no ha logrado darle su sello distintivo a "La Fiera".

El gol de la honra fue obra de Rogelio Funes Mori, quien hizo apenas su segundo gol desde que llegó al cuadro esmeralda.