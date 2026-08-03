PSG traspasa a Randal Kolo Muani a la Juventus

El delantero francés deja de forma definitiva al PSG y firma con la Juventus hasta 2031, tras un paso previo por el club italiano y una temporada en Inglaterra

El París Saint-Germain confirmó la transferencia definitiva del delantero francés Randal Kolo Muani a la Juventus de Turín, poniendo fin a su etapa con el conjunto parisino, al que llegó en el verano de 2023 con un contrato de cinco años.

El atacante ya conocía el club italiano, luego de haber militado en sus filas durante una cesión en el mercado invernal de 2025.

En aquella etapa disputó 22 encuentros, anotó 10 goles y tuvo un papel determinante para que la escuadra lograra su clasificación a la próxima edición de la Liga de Campeones.

Acuerdo definitivo con la Juventus

Aunque el PSG no reveló las cifras oficiales de la operación, diversos medios franceses señalaron que el traspaso rondaría los 50 millones de euros, incluyendo variables.

Como parte del proceso para cerrar el fichaje, el futbolista tenía programada su revisión médica en Turín antes de firmar un contrato que lo vinculará con la Juventus hasta 2031.

Antes de concretar este regreso al futbol italiano, Kolo Muani pasó la última campaña en la Premier League con el Tottenham.

Durante esa experiencia participó en 41 partidos, marcó cinco goles —cuatro de ellos en la Liga de Campeones— y repartió cinco asistencias en todas las competiciones.

Balance de su paso por París

Con la camiseta del PSG, el delantero disputó 54 encuentros oficiales, registró 11 anotaciones y siete asistencias.

Además, contribuyó a la conquista de tres títulos: la Ligue 1, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones.

Nacido hace 27 años en Bondy, en las afueras de París, y formado principalmente en el Nantes, Kolo Muani también suma una trayectoria destacada con la selección de Francia, con la que ha disputado 32 partidos y marcado nueve goles desde su debut en septiembre de 2022.

Sin embargo, el atacante perdió protagonismo en el combinado nacional al no ser convocado para la más reciente Copa del Mundo y tampoco figuraba entre las opciones del técnico Luis Enrique dentro del proyecto deportivo del PSG, situación que facilitó su salida definitiva rumbo a la Juventus.