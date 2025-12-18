PSG Se corona campeón de la copa intercontinental vs Flamengo

En un duelo muy disputado que se alargó hasta los penales, el conjunto parisino termino como campeón de la copa intercontinental, obteniendo su esperado sextete

París Saint-Germain se proclamó campeón de la Copa Intercontinental 2025 luego de imponerse a Flamengo en una final cerrada, intensa y definida desde los once pasos.

El duelo, disputado en el Estadio Áhmad bin Ali de Catar, terminó 1-1 tras 120 minutos y se resolvió con triunfo parisino 2-1 en la tanda de penales.

Un arranque con dominio francés

Desde el inicio, el equipo dirigido por Luis Enrique tomó la iniciativa. Con presión alta y posesión, el PSG arrinconó a Flamengo en los primeros minutos.

Al 10’, Fabián Ruiz marcó tras un error defensivo, pero el gol fue anulado por balón fuera del campo.

La insistencia tuvo premio al minuto 38. Desiré Doué desbordó y envió un centro que Agustín Rossi no logró controlar, el rebote quedó servido para Kvicha Kvaratskhelia, quien empujó el balón al segundo palo para el 1-0 antes del descanso.

Flamengo reacciona y empata la final

El campeón de la Libertadores regresó al campo con otra actitud. Más agresivo y decidido, Flamengo encontró el empate al minuto 60, cuando Marquinhos cometió falta sobre Giorgian De Arrascaeta dentro del área.

Tras la revisión, el árbitro señaló penal.

Jorginho cobró con calma, usando una ‘paradinha’ para engañar al arquero y colocar el 1-1 que devolvió la tensión a la final.

Tiempo extra sin goles y todo a penales

El tiempo extra fue trabado y con pocas opciones claras. El cansancio se notó y ninguno logró inclinar la balanza.

La copa se definió desde el punto penal.

Ahí apareció Matvéi Safónov. El arquero del PSG atajó cuatro disparos. Nico de la Cruz y Vitinha anotaron, mientras que Nuno Mendes marcó el penal que puso en ventaja definitiva a los franceses.

Los fallos de Pedro, Léo Pereira, Saúl Ñíguez y Luiz Araújo sentenciaron la serie.

Safónov, el héroe del título

Con una actuación memorable bajo los tres palos, Safónov se convirtió en el hombre de la final y así el PSG levantó la Copa Intercontinental 2025.