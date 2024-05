 Propone Wolverhampton eliminar el VAR en la Premier League

La Premier League se encuentra en el centro de atención mientras se acerca una crucial votación sobre el futuro de la Asistencia Arbitral por Video (VAR) en los partidos del campeonato.

Durante la Asamblea anual de los 20 clubes de la liga, que se llevará a cabo el próximo jueves 6 de junio en Harrogate, se discutirá la continuidad del VAR en el fútbol inglés.

El debate fue iniciado por el Wolverhampton Wanderers, que presentó formalmente una propuesta para eliminar el uso del VAR en la Premier League.

🚨📺 OFFICIAL: letter sent to the Premier League regarding scrapping VAR.



"Wolves have formally submitted a resolution to the Premier League to trigger a vote at the league's AGM in June, on the removal of VAR from the start of the 2024/25 season.



The introduction of VAR in… pic.twitter.com/UvNQkjC5rY