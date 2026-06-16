Pronostica Klose que su récord de goles se romperá este Mundial

El delantero alemán, Miroslav Klose, espera que Lionel Messi se convierta en el nuevo máximo goleador en la historia de los mundiales

El hasta ahora máximo goleador de la historia de los campeonatos mundiales de futbol, el alemán Miroslav Klose, cree que su récord, de 16 tantos marcados entre 2002 y 2014, se romperá en el Mundial 2026 y considera que entre los candidatos a lograrlo están Kylian Mbappé y Lionel Messi.

"Cuento con que mi récord se rompa en este torneo. Con el aumento de equipos hay más partidos y con ello más posibilidades de marcar goles y creo que Argentina y Francia llegarán lejos", dijo Klose en una entrevista con el diario "Süddeutsche Zeitung".

"No tengo nada en contra, los récords están para romperlos y por mi que lo haga Messi. Siempre he sido un gran "fan" de Messi, Messi es un genio. Y también le tengo mucho aprecio al seleccionador argentino, Lionel Scaloni.

Klose y Lionel Scaloni fueron compañeros en el Lazio y entre los dos, según el exinternacional alemán, ha quedado una relación de amistad.

Messi ha marcado 13 goles en campeonatos del mundo con lo que está a tres de igualar el récord de Klose. Mbappé, por su parte, tiene 12 goles mundialistas en su cuenta personal.