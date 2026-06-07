Promueve selección mexicana actividad física con niños

La selección mexicana realizó una sesión de entrenamiento dentro de la campaña internacional Be Active, en la que convivieron niñas y niños

La selección mexicana realizó una sesión de entrenamiento dentro de la campaña internacional Be Active, en la que convivió y participó en actividades físicas junto a un grupo de niñas y niños.

La iniciativa forma parte de un programa impulsado por la FIFA y la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyo objetivo es fomentar hábitos saludables y combatir el sedentarismo entre la población infantil.

Una campaña para incentivar el movimiento

De acuerdo con datos de la OMS, alrededor del 80% de los niños en el mundo no realiza suficiente actividad física, una situación que motivó la creación de las campañas Be Active y Bring the Moves.

Ambas estrategias buscan generar conciencia sobre la importancia del ejercicio desde edades tempranas y promover estilos de vida más saludables.

Beneficios para la salud física y mental

La campaña destaca que la actividad física aporta beneficios tanto al cuerpo como a la mente y al bienestar emocional de las personas.

Entre sus principales mensajes se encuentra la recomendación de realizar al menos 60 minutos de ejercicio al día, independientemente de la disciplina o actividad que se practique.

Los organizadores subrayan que cualquier forma de movimiento contribuye a mejorar la salud, fortalecer el desarrollo infantil y fomentar hábitos positivos a largo plazo.