Promete 'Memote' Martínez escribir su propia historia en Tigres

El delantero aseguró que busca ganarse a la afición con entrega y actuaciones en la cancha, mientras prioriza su nuevo reto con Tigres antes que el Tri

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Guillermo 'Memote' Martínez ya vive sus primeras semanas como jugador de Tigres y llegó con una misión clara: ganarse a la afición dentro de la cancha. El delantero reconoce que adaptarse al clima de Monterrey ha sido uno de sus primeros retos, pero asegura que encontró un vestidor unido y con hambre de salir adelante.

El atacante sabe que llegar a Tigres implica asumir una responsabilidad importante, sobre todo por el peso que tiene la posición de delantero en la historia del club. Sin embargo, lejos de compararse con los ídolos que lo antecedieron, asegura que quiere construir su propio camino.

“Yo quiero escribir mi propia historia y mi historia a lo mejor es muy distinta a la de todos los demás o así lo creo. Cada historia es diferente. Yo voy a dar lo máximo, iremos poco a poco.”

Conoce 'Memote' el proyecto que lo llevó a Tigres

La llegada del 'Memote' se concretó prácticamente de inmediato. El atacante explicó que recibió la llamada de Tigres, conoció el proyecto y el rol que tendría dentro del equipo, y ese mismo día tomó la decisión de aceptar el reto.

“Sí, la verdad es que una de las cosas muy importantes creo que fue el hecho de la llamada que tuve donde me presentaron también el proyecto, donde también me explicaron un poco de las intenciones que tenían conmigo, de la parte, el rol que yo tomaría en esta institución.”

Ya instalado en la ciudad, Martínez destacó el recibimiento que tuvo por parte de sus compañeros y el cuerpo técnico comandado por Víctor Manuel Vucetich.

El delantero resaltó especialmente al capitán Fernando Gorriarán, quien se acercó para ofrecerle su apoyo durante su adaptación al club y a la ciudad. También se reencontró con Mauro Lainez, con quien ya había compartido vestidor.

Encuentra Martínez un vestidor unido en Tigres

“En cuestiones del vestidor creo que me encontré con un equipo muy mentalizado, mentalizado en lo que quiere y sobre todo mucha unión, ¿sabes? Internamente a mí me ha sorprendido bastante el hecho de la unión que se vive ahí adentro porque creo que todos queremos el mismo objetivo.”

Mientras busca ganarse un lugar en el ataque felino, el delantero también entiende que la afición de Tigres será parte fundamental de esta nueva etapa. Sabe que existen dudas alrededor de su llegada, pero considera que el futbol será el encargado de cambiar cualquier percepción.

“Lo que sí les puedo decir es que poco a poco, y yo creo que con las actuaciones que uno haga en el terreno de juego, esas cosas empiezan a revertir. Empiezas a ganarte la confianza de la gente y saber que estás sintiendo los colores de los cuales ellos están enamorados.”

Busca 'Memote' competir por todo con Tigres

Para Martínez, la exigencia en Tigres es clara: competir por todo. Por eso, ante el momento que atraviesa el equipo, asegura que el plantel está concentrado en trabajar partido a partido y aportar desde donde le corresponda.

“Tenemos que ir partido a partido haciendo bien las cosas y sobre todo lo que necesite el equipo para ganar. Tenemos que estar dispuestos cada jugador a poner nuestro granito de arena.”

Y si hay algo que el 'Memote' promete desde ahora es entrega. El delantero considera que vestir una camiseta representa mucho más que jugar un partido, pues detrás de ella existe una afición que vive el futbol como parte de su día a día.

“Yo lo único que les puedo decir es que lo que pueden esperar y lo que no es negociable para mí es la entrega.”

Prioriza Martínez a Tigres antes que la Selección Mexicana

Aunque también tiene presente a la Selección Mexicana, después de haber disputado el Mundial, Martínez tiene claro que su prioridad inmediata está en Tigres. Su objetivo es responder primero con el club y dejar que una nueva convocatoria llegue como consecuencia de su trabajo.

“Primero tengo que hacer bien las cosas aquí en Tigres y la selección será una consecuencia, una consecuencia a la cual creo que, como te lo digo, lo tengo como un objetivo pero el objetivo a corto plazo también es lo que ahorita vaya a ser en el terreno del juego.”

Ahora, el 'Memote' tendrá la oportunidad de estrenarse plenamente ante la afición felina en el Volcán este sábado ante Puebla y comenzar a escribir su propia historia con Tigres, una historia que, asegura, estará marcada por trabajo, compromiso y entrega.