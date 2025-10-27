Procesan exfutbolista Dieter Daniel por abuso sexual en Jalisco

El entonces mediocampista de las Chivas Rayadas del Guadalajara fue acusado de abusar de una joven de 21 años de edad, luego de acudir a una fiesta en 2020

El mediocampista mexicano Dieter Daniel "N" fue vinculado a proceso por el delito de violación agravada en Jalisco.

Esto corresponde a una denuncia presentada por una joven de entonces 21 años, quien acusó al futbolista de cometer abuso sexual en su contra tras una fiesta realizada en Zapopan, en octubre del 2020.

La presunta víctima declaró que era empleada de un restaurante ubicado dentro de un centro comercial, donde coincidó con varios jugadores, incluido el señalado. Luego de consumir diversas bebidas, la joven aseguró que perdió el conocimiento y despertó en un departamento mientras Dieter Daniel “N” la vestía.

Posteriormente, el futbolista la acompañó a una farmacia donde compró una pastilla "del día siguiente". El testimonio de la víctima incluye como evidencia algunas conversaciones de mensajes instantáneos con el futbolista.

Según la fecha en la que ocurrió este suceso, Dieter Daniel "N" aún formaba parte de la plantilla de las Chivas del Guadalajara. Ante esto, la directiva del club decidió separar a los jugadores que asistieron a la fiesta con el acusado, entre ellos, José Juan ‘Gallito’ Vázquez, Javier Eduardo ‘Chofis’ López y Alexis Peña.