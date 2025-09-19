Procesan a hermanas de Maradona por fraude con su marca comercial

La Justicia de Argentina embargó a Rita Mabel y Claudia Norma por $1,337 millones de dólares en la disputa por la marca de Diego Armando Maradona

La disputa por la marca “Diego Maradona” volvió este jueves a los tribunales y esta vez alcanzó a dos de las hermanas del astro argentino, Rita Mabel y Claudia Norma, quienes fueron procesadas sin prisión preventiva y embargadas por $2,000 millones de pesos argentinos ($1,337 millones de dólares).

El fallo, originado en una denuncia presentada por Dalma y Gianinna Maradona, también involucra al exabogado del “10”, Matías Morla, y a su asistente Maximiliano Pomargo, entre otros.

La Justicia del Aconsideró que los acusados defraudaron los intereses de los herederos legítimos del ídolo al ceder y administrar, a través de la sociedad Sattvica S.A., los derechos de imagen, comerciales e intelectuales de Maradona.

Esta sociedad fue creada por Morla y tuvo como socias a las hermanas de "El Diego", quienes recibían ingresos cada mes por la explotación de dicha marca, la cual incluye desde indumentaria deportiva hasta perfumes y material audiovisual.

Durante el juicio, que después fue anulado por la muerte de Maradona, la situación de la marca ya había quedado en evidencia. En ese proceso, Claudia Norma reconoció que percibía ganancias de Sattvica y relató que en 2019 mantuvieron una charla familiar en la que Maradona “les dejó la marca”. Sin embargo, el tribunal subrayó que ni Morla ni sus socios eran herederos ni legatarios legales.

El proceso judicial actual comenzó el pasado 18 de julio, tras la anulación del primer juicio por la recusación de una jueza que había participado en un documental sobre el caso.

Hasta el momento, el nuevo debate aún no inicia debido a disputas procedimentales.

Así, a casi cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona, la batalla por su herencia y el control de su nombre sigue sin resolverse.