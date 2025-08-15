Primera Supercopa de Europa del París Saint Germain

El París Saint Germain logró este miércoles la primera Supercopa de Europa de su historia, tras igualar un 0-2 y ganar al Tottenham en la tanda de penaltis

El conjunto parisino, dirigido en la actualidad por Luis Enrique Martínez, había sido derrotado en su anterior participación en esta cita, en 1996 frente al Juventus, entonces a doble partido: cayó tanto en la ida en el Parque de los Príncipes (1-6) como en la vuelta en el estadio La Favorita de Palermo (3-1).

Es la segunda Supercopa de Europa de la carrera de Luis Enrique, tras el triunfo con el Barcelona en 2015.

El Real Madrid es el equipo con más Supercopas de Europa, con seis, seguido por el Barcelona y el Milan, con cinco. El Liverpool ha logrado cuatro y el Atlético de Madrid ha conseguido tres.

España mantiene el dominio del trofeo, con 17 triunfos, por diez de Inglaterra y nueve de Italia.

Desde 2018, cuando el Atlético de Madrid venció al Real Madrid en la Supercopa de Europa, el ganador de la Liga Europa no ha ganado al vencedor de la Liga de Campeones.