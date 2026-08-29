Presentan cuerpo técnico que acompañará a Rafa Márquez en el Tri

La Federación Mexicana de Futbol anunció este viernes el cuerpo técnico que estará en este nuevo proceso de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2030

El seleccionador mexicano, Rafael Márquez, se apoyará en españoles de larga experiencia, entre ellos Juan Manuel Lillo y Vidal Paloma, con los que trabajará enfocado en cumplir una buena actuación con México en la Copa Mundial del 2030.

La Federación Mexicana de Futbol anunció este viernes el cuerpo técnico de Márquez, en el que serán auxiliares Lillo, con más de 40 años de experiencia en el análisis del juego; Paloma, con trayectoria amplia en metodología y formación en España, y Andrés Guardado, quien jugó cinco Mundiales con el Tri.

Eliminado por Inglaterra en los octavos de finales del pasado Mundial, México dejó de ser dirigido por Javier Aguirre, relevado por el 'Kaiser' Márquez, uno de los tres futbolistas más destacados del país en la historia, quien trabajó como auxiliar del 'Vasco' y pretende dar continuidad a su labor.

Los jerarcas del futbol mexicano confirmaron hoy que otros dos españoles colaborarán con el crecimiento de la selección: Xabier Mancisidor, quien después de trece temporadas como especialista de arqueros en el Manchester City, será el entrenador de los guardametas, y Pol Lorente, quien seguirá al frente de la preparación física.

En el ciclo que concluirá en el 2030, Rafa Márquez contará con una combinación de jóvenes de mucho talento encabezados por el centrocampista Gilberto Mora, y veteranos aún en buen momento, con los cuales asumirá los compromisos internacionales, la eliminatoria mundialista de la Concacaf y el Mundial, si gana el boleto.

"En conjunto, el cuerpo técnico reúne experiencia internacional, especialización y continuidad con distintas generaciones, escuelas y formas de trabajo, además de experiencia en competencias de élite como Copas del Mundo, UEFA Champions League, Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, Eredivisie y selecciones nacionales", explicó la Federación.

La selección reaparecerá después del Mundial en los partidos de fecha FIFA de septiembre y octubre, en los que enfrentará en Estados Unidos a Colombia, el 26 de septiembre; Perú, el 29; Estados Unidos, el 3 de octubre y Chile el 6.