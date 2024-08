Presentan a la nueva camada de jugadores de Tigres

Los Tigres de la UANL continúan con el esfuerzo de asegurar el futuro de la institución y esta mañana presentaron a cuatro de sus refuerzos para este torneo, Rafa Guerrero, Joaquim Pereira, Osvaldo Rodríguez y Fernando Tapia.

Guerrero, procedente de Cruz Azul, confesó que no dudó en dar el sí una vez que hubo interés de la institución felina.

"A Tigres no se le puede decir que no, cuando me presentaron el proyecto me gustó mucho, vi gente con tanta calidad su quería sumarle más a mi carrera y al plantel".

Fernando Tapia llegó para tomar el rol de tercer arquero del equipo y ya tuvo minutos en este semestre, aunque sabe que la titularidad es indiscutiblemente de Nahuel Guzmán.

“Contento y emocionado, más que nada junto a un gran portero que ha demostrado dentro de la cancha con campeonatos aquí en la institución, venir a demostrar mis cualidades y aprenderle cada detalle al Patón... cualquiera de los tres arqueros es de calidad y es aprovechar la oportunidad”.

Osvaldo Rodríguez, que anteriormente vestía los colores de León, aseguró que: “Representa un gran salto y me da emoción compartir vestidor con gente de tanta calidad, me suma y quiero sumarme a eso, crecer”.

Guerrero de 21 años, Tapia de 23, Rodríguez de 27 y Joaquim Pereira de 25 se suman a la juventud de Tigres y buscan un cambio generacional exitoso.





