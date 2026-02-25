Presenta Sultanes a Henry Blanco como nuevo mánager

En un movimiento que sacude el panorama de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), la directiva de los Sultanes de Monterrey hizo oficial la llegada del venezolano Henry Blanco como su nuevo mánager.
La presentación, realizada en el Palacio Sultán, estuvo encabezada por el presidente deportivo Miguel Flores y el gerente Daniel Hinojosa, quienes confirmaron que el estratega firma un contrato por un periodo inicial de dos años.
Miguel Flores destacó que la elección de Blanco no fue un proceso menor, pues la directiva evaluó a 25 candidatos antes de decantarse por el exreceptor de Grandes Ligas.
“Es un honor tenerlo aquí. Su trayectoria de casi 20 años en MLB y sus dos anillos de Serie Mundial como coach avalan su jerarquía. Estamos convencidos de que es el hombre indicado para llevarnos al campeonato”, afirmó el directivo.