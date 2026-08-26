Presenta Real Madrid a Cucurella junto a las 15 copas de Europa

El Real Madrid ofreció a través de su web la bienvenida a Marc Cucurella como refuerzo del conjunto blanco para esta temporada

Marc Cucurella, lateral izquierdo del Real Madrid, fue presentado este lunes de forma oficial, también sin prensa como el resto de fichajes del verano del conjunto blanco, y junto al presidente, Florentino Pérez; el presidente de honor, José Martínez 'Pirri', y las 15 copas de Europa que lucen en las vitrinas blancas.

Como es habitual este verano, y por primera vez sin las acostumbradas presentaciones frente a los medios de comunicación con rueda de prensa incluida, el Real Madrid ofreció a través de su web la bienvenida a Cucurella, que sigue el mismo camino que la que el club blanco dispensó a José Mourinho, Denzel Dumfries, Carlos Espí, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté.

"Hola madridistas, estoy muy feliz. Es un día especial para mí y mi familia y tengo muchas ganas de conoceros en el Bernabéu", dijo Cucurella en sus primeras declaraciones.

Cucurella estuvo acompañado por Florentino Pérez en la sala de Juntas de la Ciudad Real Madrid. El máximo mandatario madridista recibió al defensa con un abrazo y después, juntos, vieron un video de la carrera de Cucurella.

En las imágenes aparecieron momentos de la carrera del defensa en el Espanyol, su primer club, y después en el Barcelona, Eibar, Getafe, Brighton y Chelsea.

El video también recordó la victoria con España en el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y su debut en partido oficial con el Real Madrid el pasado sábado frente al Espanyol.

Después, junto a Pirri, posaron con la camiseta de Cucurella delante de las quince Copas de Europa que ha ganado el club blanco a lo largo de su historia.