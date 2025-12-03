Presenta Pumas a Antonio Sancho como vicepresidente deportivo

Antonio Sancho vuelve a los Pumas de la UNAM para asumir el cargo de vicepresidente deportivo en busca de regresar la grandeza a la institución

Un personaje conocido dentro de la institución regresa al club Pumas. Y es que Antonio Sancho fue anunciado este martes como nuevo vicepresidente deportivo ante la salida de Miguel Mejía Barón.

El conjunto suma 14 años sin un título por lo cual la directiva apostó por un cambio en la dirigencia con el propósito de regresar a los primeros planos en el futbol mexicano.

“Sé lo que es esta responsabilidad. Lo que he hecho aquí y en otros equipos me abre la oportunidad para que me inviten pero me van a empezar a juzgar desde el primer día pues la gente quiere ganar, lo pasado y pasado y ahora hay que darle para adelante”, indicó.

Tras sus primeras declaraciones, Antonio Sancho ratificó a Efraín Juárez al frente del cuadro del Pedregal para el torneo Clausura 2026.

"Efraín es nuestro técnico, tiene contrato con el club, es canterano, lo conozco, es el primero que quiere ganar títulos", señaló.

Su historia en Pumas

Sancho ya tiene historia con Pumas, ya que tras haber sido jugador en la década de 1990 y 2000, también fue director deportivo de 2014 a 2016.

Roberto Medina llega a Pumas Femenil

Como parte de la renovación en la institución, Pumas presentó a Roberto Medina como nuevo entrenador del representativo femenil con miras al Clausura 2026 en sustitución de Marcello Frigério.