Presenta Nike logotipo de Caitlin Clark para su línea exclusiva

La línea exclusiva de la estrella de las Indiana Fever y de la WNBA lanzará una primera camiseta el 1 de septiembre y el resto saldrá a la venta el 1 de octubre

Nike presentó este lunes el nuevo logotipo para la nueva línea exclusiva de Caitlin Clark, la gran estrella de las Indiana Fever y de la WNBA.

Esta nueva línea será "especial" y "personalizada" de prendas en calidad de "deportista exclusiva" de la firma de Oregón.

El logotipo está formado por dos "C" entrelazadas e "inmediatamente reconocibles".

"La lista de atletas exclusivos de Nike incluye a los más grandes de siempre, y estoy increíblemente orgullosa por sumarme a algunos de los mejores deportistas del mundo", dijo Clark en declaraciones facilitadas por Nike.

"Para mí, esto es más que un logotipo, es un sueño hecho realidad. La gente siempre habla de dejar tu marca en el deporte, y esta es otra manera para hacerlo", añadió.

Como parte de esta colaboración, la marca lanzará una primera camiseta el próximo 1 de septiembre, la cual podrá ser adquirida mediante su página web, mientras que el resto de su colección saldrá a la venta el 1 de octubre.