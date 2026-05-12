Presenta México tercer jersey rumbo al Mundial 2026

El jersey destaca por su diseño en color negro, detalles en verde y elementos inspirados en la identidad y el orgullo colectivo mexicano

La Selección Mexicana de Futbol presentó este lunes su tercer uniforme oficial rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que comenzará dentro de un mes y que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

El nuevo jersey apuesta por un diseño en color negro con detalles verdes en cuello y mangas, además de incorporar elementos gráficos que buscan representar la identidad cultural mexicana y el sentido de unidad de la afición.

De acuerdo con la presentación oficial, el uniforme fue desarrollado bajo el concepto “The Mexican Wa(y)ve”, una propuesta visual que incorpora un patrón tonal con las letras “MX” distribuidas a lo largo de toda la prenda.

El diseño también incluye el mensaje “Somos México”, utilizado previamente en los uniformes de local y visitante de la selección nacional.

La camiseta cuenta con cuello tipo “V” y detalles inspirados en los colores patrios, particularmente en las franjas colocadas sobre los hombros que evocan la bandera mexicana.

Diseño sobrio con elementos tradicionales

Otro de los detalles que más llamó la atención entre los aficionados es el uso del clásico emblema retro de la marca deportiva en la parte frontal del uniforme, acompañado por los colores verde, blanco y rojo.

El conjunto busca combinar modernidad con referencias tradicionales, en una estrategia enfocada tanto en la cancha como en el entorno cultural que rodea a la selección mexicana.

“Este nuevo kit no solo será protagonista en la cancha, sino también en las gradas”, se destacó durante el lanzamiento.

Colección con trabajo artesanal mexicano

Además del uniforme, también fue presentada una colección complementaria desarrollada junto a la firma mexicana Someone Somewhere.

La línea incluye seis prendas intervenidas por mujeres artesanas de Naupan, comunidad ubicada en la Sierra Norte de Puebla.

Dentro de esta colaboración destaca una edición especial del jersey denominada “Artisan JSY”, que incorpora bordados y un diseño con cuello tipo polo enfocado en el estilo urbano y casual.

Por otra parte, la inauguración del torneo está programada para el 11 de junio y el Estadio Ciudad de México, será uno de los escenarios principales de la competencia.