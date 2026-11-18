El histórico exjugador compartió detalles de una carrera que lo llevó a defender los colores de distintos clubes del balompié mexicano

De las canchas a las páginas de un libro. El exfutbolista de Rayados y exseleccionado nacional, Francisco Javier “El Abuelo” Cruz, presentó este martes en la Sultana del Norte su obra Sublime, un guion escrito por Dios en el que comparte parte de sus experiencias y vivencias durante su trayectoria en el futbol profesional.

El autor de la obra literaria es el periodista César Vargas.

En un evento realizado en un hotel de San Pedro Garza García, el histórico exjugador compartió detalles de una carrera que lo llevó a defender los colores de distintos clubes del balompié mexicano, además de representar a México como seleccionado nacional.

La presentación reunió a invitados especiales y personalidades del futbol, entre ellos Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, así como Luis Roberto Alves “Zague”, exdelantero y actual analista de Azteca Deportes.

Con Sublime, Francisco Javier Cruz abre una ventana a su recorrido por el futbol profesional, plasmando en las páginas de su libro las experiencias que marcaron su camino dentro de uno de los deportes que más satisfacciones le ha dado.

“Paco” espera que este libro sirva de motivación a los jóvenes.

Así, “El Abuelo” Cruz suma una nueva faceta a su trayectoria, esta vez lejos de las canchas, pero manteniendo como protagonista al futbol que ha formado parte de su vida.