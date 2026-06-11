Presenta América a Guillermo Almada como nuevo técnico

El técnico uruguayo Guillermo Almada ya luce el escudo de la América tras ser presentando como nuevo entrenador de las Águilas

El Club América dio la bienvenida al técnico Guillermo Almada quien arrancará una nueva etapa en la Liga MX.

Almada ya porta los colores de América, según se pudo apreciar en una publicación en redes sociales del conjunto de Coapa.

"¡Guillermo Almada es Águila! Bienvenido al Club América, Profe. Juntemos esfuerzos y luchemos con grandeza por nuestros objetivos", compartió el equipo.

Este miércoles se incorporó al equipo para liderar la pretemporada y comenzar a estudiar las posibilidades de fichajes para el Apertura 2026, que comenzará a mediados de julio.

El uruaguayo, de 56 años, sustituirá al brasileño André Jardine, quien ganó tres títulos de liga con el equipo, lo cual significa un reto para el estratega, que llega del Real Oviedo del futbol español.

Su paso en el futbol azteca

En México, dirigió al Santos Laguna, con el cual alcanzó la final del torneo Guardianes 2021; y Pachuca, equipos en los que estimuló el desarrollo de jóvenes talentos.

En el pasado Clausura 2026, América fue eliminado en cuartos de final por los Pumas UNAM, en una serie que los azulcremas dejaron ir con un fallo de Henry Martin en el cobro de un penalti.