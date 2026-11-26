La jornada continuará el lunes 30 de noviembre con el encuentro entre Carolina Panthers y Tampa Bay Buccaneers, que cerrará la Semana 12

La Semana 12 de la National Football League (NFL) llega con una cartelera de encuentros que promete emociones en la recta final de la temporada regular.

Entre los duelos más atractivos destacan el enfrentamiento entre Philadelphia Eagles y Dallas Cowboys, así como el choque entre Kansas City Chiefs y Buffalo Bills.

La actividad dominical tendrá una agenda de 10 partidos, entre los que destacan Seattle Seahawks contra San Francisco 49ers, además de Baltimore Ravens frente a Houston Texans y New England Patriots ante Los Angeles Chargers.

La jornada continuará el lunes 30 de noviembre con el encuentro entre Carolina Panthers y Tampa Bay Buccaneers, que cerrará la Semana 12.

Estos son los partidos programados y sus respectivos horarios:

26 de noviembre

Chicago Bears vs. Detroit Lions — 12:00 horas

Philadelphia Eagles vs. Dallas Cowboys — 15:30 horas

Kansas City Chiefs vs. Buffalo Bills — 19:20 horas

27 de noviembre

Denver Broncos vs. Pittsburgh Steelers — 14:00 horas

29 de noviembre

Baltimore Ravens vs. Houston Texans — 12:00 horas

New Orleans Saints vs. Cincinnati Bengals — 12:00 horas

New York Jets vs. Miami Dolphins — 12:00 horas

Atlanta Falcons vs. Minnesota Vikings — 12:00 horas

New York Giants vs. Indianapolis Colts — 12:00 horas

Tennessee Titans vs. Jacksonville Jaguars — 12:00 horas

New England Patriots vs. Los Angeles Chargers — 15:05 horas

Seattle Seahawks vs. San Francisco 49ers — 15:25 horas

Washington Commanders vs. Arizona Cardinals — 15:25 horas

Las Vegas Raiders vs. Cleveland Browns — 19:20 horas

30 de noviembre

Carolina Panthers vs. Tampa Bay Buccaneers — 19:15 horas

Estos son los resultados de la Semana 11 de la NFL

La Semana 11 dejó varios resultados destacados, entre ellos la victoria de Dallas Cowboys por 51-30 sobre Tennessee Titans y el triunfo de Carolina Panthers ante Baltimore Ravens. Estos fueron todos los marcadores de la jornada:

19 de noviembre

Houston Texans 26-3 Indianapolis Colts

22 de noviembre

Buffalo Bills 26-9 Miami Dolphins

Carolina Panthers 35-33 Baltimore Ravens

Chicago Bears 21-13 New Orleans Saints

Dallas Cowboys 51-30 Tennessee Titans

Detroit Lions 31-21 Tampa Bay Buccaneers

Kansas City Chiefs 34-7 Arizona Cardinals

Philadelphia Eagles 19-16 Pittsburgh Steelers

New York Jets 27-24 Los Angeles Chargers

New York Giants 23-18 Jacksonville Jaguars

Denver Broncos 38-24 Las Vegas Raiders

San Francisco 49ers 35-10 Minnesota Vikings

23 de noviembre