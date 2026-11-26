La Semana 12 de la National Football League (NFL) llega con una cartelera de encuentros que promete emociones en la recta final de la temporada regular.
Entre los duelos más atractivos destacan el enfrentamiento entre Philadelphia Eagles y Dallas Cowboys, así como el choque entre Kansas City Chiefs y Buffalo Bills.
La actividad dominical tendrá una agenda de 10 partidos, entre los que destacan Seattle Seahawks contra San Francisco 49ers, además de Baltimore Ravens frente a Houston Texans y New England Patriots ante Los Angeles Chargers.
La jornada continuará el lunes 30 de noviembre con el encuentro entre Carolina Panthers y Tampa Bay Buccaneers, que cerrará la Semana 12.
Estos son los partidos programados y sus respectivos horarios:
26 de noviembre
- Chicago Bears vs. Detroit Lions — 12:00 horas
- Philadelphia Eagles vs. Dallas Cowboys — 15:30 horas
- Kansas City Chiefs vs. Buffalo Bills — 19:20 horas
27 de noviembre
- Denver Broncos vs. Pittsburgh Steelers — 14:00 horas
29 de noviembre
- Baltimore Ravens vs. Houston Texans — 12:00 horas
- New Orleans Saints vs. Cincinnati Bengals — 12:00 horas
- New York Jets vs. Miami Dolphins — 12:00 horas
- Atlanta Falcons vs. Minnesota Vikings — 12:00 horas
- New York Giants vs. Indianapolis Colts — 12:00 horas
- Tennessee Titans vs. Jacksonville Jaguars — 12:00 horas
- New England Patriots vs. Los Angeles Chargers — 15:05 horas
- Seattle Seahawks vs. San Francisco 49ers — 15:25 horas
- Washington Commanders vs. Arizona Cardinals — 15:25 horas
- Las Vegas Raiders vs. Cleveland Browns — 19:20 horas
30 de noviembre
- Carolina Panthers vs. Tampa Bay Buccaneers — 19:15 horas
Estos son los resultados de la Semana 11 de la NFL
La Semana 11 dejó varios resultados destacados, entre ellos la victoria de Dallas Cowboys por 51-30 sobre Tennessee Titans y el triunfo de Carolina Panthers ante Baltimore Ravens. Estos fueron todos los marcadores de la jornada:
19 de noviembre
- Houston Texans 26-3 Indianapolis Colts
22 de noviembre
- Buffalo Bills 26-9 Miami Dolphins
- Carolina Panthers 35-33 Baltimore Ravens
- Chicago Bears 21-13 New Orleans Saints
- Dallas Cowboys 51-30 Tennessee Titans
- Detroit Lions 31-21 Tampa Bay Buccaneers
- Kansas City Chiefs 34-7 Arizona Cardinals
- Philadelphia Eagles 19-16 Pittsburgh Steelers
- New York Jets 27-24 Los Angeles Chargers
- New York Giants 23-18 Jacksonville Jaguars
- Denver Broncos 38-24 Las Vegas Raiders
- San Francisco 49ers 35-10 Minnesota Vikings
23 de noviembre
- Washington Commanders 22-20 Cincinnati Bengals