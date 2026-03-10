Prende alerta en el Tri lesión de César Montes en Rusia

Su ausencia y la de al menos 9 jugadores más genera dudas en el Tri rumbo a los amistosos ante Portugal y Bélgica en la Fecha FIFA de marzo.

La Selección de México enfrenta nuevas dudas en su plantel luego de que el defensor César Montes abandonara por lesión el partido que disputaba con el Lokomotiv Moscow en la Liga Premier de Rusia. El zaguero mexicano dejó el terreno de juego alrededor del minuto 30 tras presentar molestias físicas, lo que encendió alertas a pocas semanas de la próxima Fecha FIFA.

El incidente ocurre en un momento clave para el Tricolor, que se prepara para disputar encuentros amistosos ante la Selección de Portugal y la Selección de Bélgica durante la ventana internacional de marzo, partidos considerados relevantes dentro del proceso de preparación rumbo al Mundial de 2026.

Hasta el momento no existe un diagnóstico oficial sobre la gravedad de la molestia que presentó el defensor mexicano. Sin embargo, el técnico del club ruso, Mikhail Galaktionov, ofreció una primera valoración tras el encuentro.

Entrenador del Lokomotiv Moscow da primera valoración

Después del partido, el entrenador del equipo ruso explicó que, de acuerdo con la evaluación inicial realizada al futbolista, la lesión no parecía grave, aunque reconoció que será necesario realizar estudios médicos para confirmarlo.

Montes será sometido a revisiones médicas en los próximos días para determinar el origen de las molestias y confirmar si podrá continuar con la actividad competitiva o si requerirá un periodo de recuperación.

El resultado de estos estudios también será clave para definir su disponibilidad con la selección mexicana, dirigida por Javier Aguirre, de cara a los compromisos internacionales programados para marzo.

Jugadores de México que se encuentran lesionados

La lista de futbolistas que atraviesan procesos de recuperación incluye a varios jugadores que han sido convocados regularmente por la selección mexicana.

Jugadores lesionados o en recuperación:

Santiago Giménez — Operado de una contusión en tobillo derecho.

— Operado de una contusión en tobillo derecho. Jesús Orozco Chiquete — Rotura de tobillo izquierdo.

— Rotura de tobillo izquierdo. Gilberto Mora — Pubalgia.

— Pubalgia. César Huerta — Cirugía de pelvis a finales de noviembre.

— Cirugía de pelvis a finales de noviembre. Alexis Vega — Limpieza de rodilla.

— Limpieza de rodilla. Edson Álvarez — Operación de tobillo.

— Operación de tobillo. Luis Chávez — Rotura de ligamentos.

— Rotura de ligamentos. Rodrigo Huescas — Rotura de ligamentos; actualmente en proceso de entrenamiento.

— Rotura de ligamentos; actualmente en proceso de entrenamiento. César Montes — Molestias físicas, diagnóstico pendiente.

Con la próxima ventana internacional cada vez más cercana, el estado físico de varios jugadores será determinante para definir la convocatoria y la alineación que presentará México en los amistosos programados durante marzo.